Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 9 février à 20h : concert «The Orchid»

Quatre musiciens, comme nécessaires pour se rappeler l’évidente sensualité des saisons.

Les sarthois de The Orchid se font une joie de revenir au Quai des Arts pour présenter «Les embellies», leur premier album sorti en 2022, et sans nul doute quelques autres surprises !

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 12€ et -18 ans 8€

Dimanches 11 et 18 février 14h30- 17h30 : exposition «Spiritus terra»

Sculptures et Monotypes par Marie VDB, plasticienne, photographe auteure.

Lorsqu’à nos yeux profanes, l’esprit de la Terre se révélera.

Il y a, tout autour de nous, tant de poésie, de sagesse, de sérénité, de puissance. Impalpables. En physique quantique, on dénombre plusieurs dimensions, invisibles les unes pour les autres (théorie des cordes). Mais il existe des Humains dont le regard traverse ses frontières, ils trans-perçoivent. Ils sont des ponts entre les Mondes…

Entrée gratuite

Dimanche 18 février à 15h : danse irlandaise «Celtic ovation»

Un spectacle de la compagnie AKL

Un spectacle pétillant et professionnel assuré par 4 musiciens et 4 danseurs, dont le but est d’offrir un voyage d’une heure et demie de pure tradition irlandaise. Les chorégraphies modernes et les musiques virtuoses appellent à la danse !

Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tarif adulte : 12€ et -18 ans 8€

Lundi 26 février à 15h : cinéma «Migration»

Sorti en salle le 6 décembre 2023 / 1h22min / Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Benjamin Renner, Guylo Homsy / Par Mike White, Benjamin Renner /Avec Pio Marmaï, Kumail Nanjiani, Laure Calamy

Tarif unique : 5€, pas de réservation

Lundi 26 février à 20h : cinéma «Chasse gardée»

Sorti en salle le 20 décembre 2023 / 1h41min / Comédie

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier / Par Antonin Fourlon / Avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou

Tarif unique : 5€, pas de réservation

Mercredi 28 février à 15h : spectacle jeune public «Loulou»

Par les Muettes Bavardes et Chouette il pleut !

L’histoire débute par un drame : un jeune loup, Loulou, est confronté à la mort de son oncle. Il trouve de l’aide auprès d’un lapin, Tom. Contrairement aux règles dictées par leurs instincts respectifs qui auraient dû en faire des ennemis, le loup et le lapin deviennent les meilleurs amis du monde.

Tout public, enfants de 4 à 8 ans, durée 50mn. Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tarif adulte : 6€ et -18 ans 4€

Mercredi 6 mars à 15h : spectacle jeune public «C’est moi le plus fort»

De la Cie Métaphore

Dans un décor de forêt, les trois petits cochons jouent au loup sur l’air de Promenons-nous dans les bois. Ils sont joyeux jusqu’à ce que le vrai loup apparaisse. Arrogant et

prétentieux, il vient se confronter à tous les personnages des contes qui habitent ces bois : les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge, Blanche Neige et les 7 nains…

À partir de 3 ans, durée 45mn. Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tarif adulte : 6€ et -18 ans 4€