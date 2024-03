Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Mercredi 6 mars à 15h : spectacle jeune public : «C’est moi le plus fort»

Un spectacle plein d’humour sur la peur du loup où se mêlent marionnettes et comptines traditionnelles.

À partir de 3 ans, durée 45mn

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 6€ et -18 ans : 4€

Vendredi 15 mars à 20h : ciné-conférence «Rêves d’Afrique»

par Fabrice Jallu

Les recettes de la conférence seront reversées à l’association Univet Nature, qui œuvre pour la préservation des espèces menacées. Les fonds récoltés seront affectés à la protection des lémuriens de Madagascar.

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif unique : 8€

Dimanches 17 et 24 mars 14h30- 17h30 : exposition «Rêves d’Afrique»

par Fabrice Jallu

Croiser le regard d’un félin, sentir la fragilité d’une gazelle, s’attendrir devant la protection d’une mère pour son éléphanteau, être émerveillé par la beauté d’un soleil couchant sur la savane.

Entrée gratuite

Samedi 16 mars à 20h30 théâtre : Hortense a dit «Jem’en fous !»

Par Le Théâtre des Fracassés

Qu’y-a-t-il de plus effrayant qu’un cabinet de dentiste ? Feydeau en fait un lieu de comédie, où entre menace de duel, disputes, fluxions, et arrachage de dents, le brave Folbraguet subit la colère de sa tyrannique épouse Marcelle tout en essayant de soigner ses patients.

Précédée, en lever de rideau, d’un ou deux monologues de Georges Feydeau (durée 10 – 20 mn)

Organisé par l’Association GymnastiqueVolontaire de Vibraye

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 10€ et -16 ans : 6€

Lundi 25 mars à 20h : cinéma «Iris et les hommes»

Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ?…

Sorti le 3 janvier 2024 – 1h38min

De et par Caroline Vignal / Avec Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque

Pas de réservation

Tarif unique : 5 €

Vendredi 5 avril à 20h : théâtre «Finalement je vais bien !»

Par la compagnie : ça se joue

Comment parvenir à s’en sortir quand son médecin est un miroir de ses propres tourments ? Bienvenue dans une comédie inattendue, névrosée et décalée où chacun se refile allégrement ses angoisses !

Une comédie de Julien Gobin /Mise en scène : Éric Delcourt / Avec Benjamin Baffie et Julien Gobin

Résa à l’Office de Tourisme VBA

Tarif adulte : 12€ et -16 ans : 8€