Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 24 mai à 20h : spectacle musical : «Le show qui must go on»

Un véritable show à l’américaine… Ou presque !

Patrick Truel et Gaby Bopeuloula ne se connaissent pas. Patrick, un artiste de variétés et de chansons, arrive mais rien n’est prêt. En effet, le technicien et organisateur Alain n’a pas fini de tout installer. Arrive Gaby, un autre artiste beaucoup plus rock et jazz. Il ne comprend pas le retard de l’installation. Alain a programmé par erreur deux spectacles en même temps…

Entre interactivité, imprévus et musique, le spectacle se passera-t-il comme prévu ?

Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€

Lundi 27 mai à 20h : cinéma «La promesse verte»

Pour tenter de sauver son fils Martin injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d’huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels.

En salle le 27 mars 2024 | 2h04min | Drame

De Edouard Bergeon / Par Edouard Bergeon, Emmanuel Courcol, Avec Alexandra Lamy, Félix Moati, Sofian Khammes, Pas de réservation, Tarif unique 5 €