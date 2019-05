Autour du clavecin

Dimanche 19 mai, à Vendôme, Les Amis du Conservatoire de Musique de Vendôme présentent les professeurs de flûte à bec, de flûte traversière, de guitare, de hautbois, de basson, de cor et de violon, de l’école de musique de Vendôme accompagnés par Vincent Grappy au clavecin.

Ce concert autour du clavecin a pour but de récolter des fonds pour financer l’achat d’un clavecin pour les élèves de l’école de musique de Vendôme.

Plusieurs professeurs de l’école de musique de Vendôme participeront à ce concert et seront accompagnés par Vincent Grappy au clavecin.

Nelly Cheveau, au chant, les rejoindra pour deux morceaux.

Les professeurs participants sont les suivants : Arnaud Laurent (flûte traversière), Olivier Poulain (hautbois), Jean-Pierre Allard (guitare), Isis Vincens (violon), Rodolphe Génesta-Pialat (cor), Thierry Renoncé (basson), Marieke Rigterink (flûte à bec).

Au programme : Johann Sebastian Bach (prélude de la première suite – guitare solo), Johann Sebastian Bach («Aus Liebe» – chant, flûte à bec et clavecin), Georg Philipp Telemann (Suite sol mineur – Ouverture – hautbois, basson et clavecin), Georg Philipp Telemann (Tafelmusik – Largo et allegro – violon, flûte traversière, flûte à bec, guitare et basse continue), Giovanni Battista Sammartini (Sonata 4-adagio et allegro – flûte traversière, flûte à bec et basse continue), Dietrich Buxtehude (Herr, wenn ich nur dich hab – chant, violon, flûte traversière et basse continue), Georg Philipp Telemann (Concerto en fa majeur- cor, flûte à bec et basse continue), Antonio Vivaldi (concerto en sol mineur -andante molto, larghetto, allegro – flûte traversière et guitare), Georg Philipp Telemann (Sonate en trio en mi mineur, andante et vivace – hautbois, violon et basse continue), Georg Philipp Telemann (Concerto en la mineur, adagio et allegro – hautbois, violon, flûte à bec et basse continue)

Dimanche 19 mai, 17h, église Sainte Madeleine à Vendôme.

Prix du billet: Tarif unique à 5€ et entrée gratuite pour les élèves de l’école de musique de Vendôme et les moins de 12 ans.

06 19 91 33 53

Le Petit Vendômois