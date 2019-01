« Avec ou sans fils », les arts de la marionnette, du 24 janvier au 9 février

Vendredi 25 janvier, soirée d’ouverture, Vendôme, 19h, Minotaure : « Congés payés » par la Cie Stereoptik.

Différents tableaux à la fois drôles et poétiques, sur la route des vacances. Tout public à partir de 6 ans.

Et à 20h30, « Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque », par la Cie Lanicolacheur.

Condamner ou non Jésus de Nazareth ? que va enfin décider Ponce Pilate ? Tout public à partir de 16 ans.

Mardi 29 janvier, St Firmin des Prés, 15h, 19h, salle des fêtes, « Romance », par La SoupeCie.

Un récit initiatique merveilleux qui emporte petits et grands dans le tourbillon de l’imagination. En famille, à partir de 3 ans.

Mardi 29 janvier, Vendôme, 20h30, Minotaure, « Anywhere », par le théâtre de l’Entrouvert.

Un voyage poétique en noir et blanc accompli avec douceur et puissance. Tout public, à partir de 10 ans.

Mercredi 30 janvier, Vendôme, 17h, Minotaure, « Les habits neufs de l’empereur », par la Cie Escale.

Un conte malicieux fait d’ombres et de fresques, de corps et de silhouettes. En famille à partir de 7 ans.

Jeudi 31 janvier, Vendôme, 19h, Minotaure, « A travers la cerisaie », par la Cie Za !20

Adaptation en théâtre d’objet de la célèbre Cerisaie de Techekhov. Tout public, à partir de 14 ans.

Jeudi 31 janvier, Vendôme, 20h30, Minotaure, « Chambre noire », par la Cie Plexus Polaire.

L’univers mental d’une femme à la dérive, Valérie Jean Solanas, qui en juin 1968 tenta d’assassiner Andy Warhol… Tout public, à partir de 16 ans (certaines scènes peuvent heurter votre sensibilité).

Vendredi 1er février, Vendôme, 20h30, Minotaure, Minotaure : « Pourquoi pas ! », par Tof Théâtre.

Duo homme-marionnette, Pourquoi pas ! est un pari fou par sa force clownesque et son surréalisme. Tout public à partir de 5 ans.

Vendredi 1er février, La Ville-aux-Clercs, 19h, salle des fêtes, et le 2 février, 18h, 20h30, à Vendôme, Minotaure : « Simone is not Dead », Cie De Fil et D’Os.

Simone, une mamie rock’n roll et attachante, qui fait tourner en bourrique son infirmière, vous embarque dans ses souvenirs et ses rêves. Tout public à partir de 7 ans.

Samedi 2 février, Vendôme, 11h, chapelle St Jacques, « Barbe à rats », Cie à.

Une invitation ludique et burlesque pour revisiter la célèbre chanson « Nantes » de Barbara. Tout public, à partir de 8 ans. Gratuit.

Samedi 2 février, Vendôme, 11h, pl. St Martin, « Miniature », Kiosk Théâtre.

Installez-vous dans la caravane aménagée en mini théâtre et laissez-vous porter par la beauté des images en noir et blanc… Tout public à partir de 7 ans. Gratuit.

Samedi 2 février, Vendôme, 17h, 18h30, 20h, Théâtre de l’Aparté, « Eros en bref ». Cie La Magouille.

« La folie de Roméo et Juliette » d’après la pièce de W. Shakespeare. et « Autant en emporte le vent » d’après le roman de Margaret Mitchell. Tout public à partir de 11 ans, avec le soutien de Wish Association.

Samedi 2 février, Vendôme, 17h, 21h30, Minotaure, « Open the Owl – Ouvrir le hibou », Renaud Herbin / Ljubljana Puppet Théâtre.

Face à une machine à construire des illusions, entrez dans les coulisses d’une fabrique d’images. Tout public, à partir de 14 ans.

Samedi 2 février, Vendôme, 17h, 20h, Minotaure, « Bistouri », Tof Théâtre.

Mais qui est donc ce malade au chevet duquel se retrouve ce chirurgien-bricoleur à la retraite, très excité de reprendre du service ? Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 2 février,Vendôme, 21h30, Minotaure, « Cendres », Cie Plexus Polaire.

Un polar hanté et fascinant incarné par des marionnettes étonnantes de réalisme. Tout public à partir de 14 ans.

Dimanche 3 février, Vendôme, 10h30, 14h30, Minotaure, « Depuis les pingouins savent voler… », Cie Samoloet.

Une jolie histoire sur l’amitié et le courage, racontée avec beaucoup de sensibilité, qui réunit deux mondes, l’un onirique et l’autre burlesque. En famille, à partir de 6 ans.

Dimanche 3 février, Vendôme, 16h30, Minotaure, « Choses et autres », Cie Haut Les Mains.

Spectacle délicat et subtil conçu d’après les textes de Jacques Prévert et Pierre Dodet. En famille à partir de 7 ans.

Mercredi 6 février, Savigny sur Braye, 14h30, 19h, « Vent debout », Cie Des fourmis dans la lanterne ».

Une fable qui aborde la censure d’une manière inventive et maligne en mettant en scène des marionnettes Bunraku. En famille, à partir de 7 ans.

Mercredi 6 février, Lunay, 20h30, espace culturel, « L’homme nouveau », Cie Jeux de Vilains.

La vie de Che Guevara à travers ses carnets de voyages jusqu’à la naissance du mythe du Che. Tout public à partir de 12 ans. Apéritif offert à l’entracte.

Jeudi 7 février, Vendôme, 15h, 19h, Minotaure, « Face au mur », Cie Index.

Un voyage intérieur chaotique d’une adolescente, sur le courage et la confiance en soi. Tout public à partir de 10 ans.

Jeudi 7 février, Vendôme, 20h30, Minotaure, « Mue », Cie Juste après.

Etonnant solo de danse d’une femme avec une marionnette à taille humaine, un corps à corps saisissant. Tout public à partir de 8 ans.

Vendredi 8 février, Vendôme, 14h, 20h30, Minotaure, « Meet Fred ». Hijinx et Blind Summit.

Un spectacle inventif, intelligent, servi par un humour « so-bristish », grinçant. Tout public à partir de 14 ans.

Vendredi 8 février, soirée de clôture, Vendôme, 21h30, Minotaure, « Karaoké marionnettes ». BigUp Compagnie.

Lulu Knet et son stagiaire Jean Mou sont aux commandes du plus fou karoké. Une véritable fête où les chansons populaires des années 70/80/90 sont à l’honneur. Tout public. Gratuit.

Rens., tarifs, billetterie : 02 54 89 44 00

(Minotaure, Vendôme)

Au-delà du Territoires Vendômois :

Samedi 26 janvier, St Agil, 19h, à La Grange, « Les Misérables », Cie Les Karyatides.

Une adaptation en théâtre d’objets du roman de Victor-Hugo. Tout public, à partir de 9 ans. De 2€ à 10€, résa. 02 54 89 44 00.

Lundi 4 février, St Agil, à La Grange, 9h30, 11h, « Lilelalou ». Cie Voix Off.

Un maître de cérémonie, étonnant, nous entraîne dans un monde de livres. En famille, dès 3 ans. Tarif 5€, Résa. 02 54 89 81 52.

