Bal folk avec Protocole Barney

L’association Arentèle organise un bal folk à Montoire-sur-le-Loir dimanche 28 janvier avec le groupe Protocole Barney.

Ce groupe de musiques celtiques et de centre France a un répertoire basé sur des compositions du groupe pour un bal folk généraliste et interactif. Il invite à un voyage à travers le temps et les régions. Leurs musiques ont vocation première à susciter la danse. Valses, mazurka, scottish, gavotte, andro s’attachent à séduire les pieds et charmer les oreilles. Protocole Barney, groupe formé de six musiciens poly-instrumentistes permettra de passer une excellente après-midi festive. Philippe Isabelle ,et leurs amis musiciens avec leur gentillesse et leur esprit convivial créeront une ambiance qui emmènera le public dans la danse. Initiés et débutants peuvent se retrouver sur le parquet. On peut aussi venir écouter.