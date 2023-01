ça se passe au Quai des Arts, à Vibraye (72)

Dimanche 15 janvier à 15h : Théâtre «Le Minotaure»

Gérard, diplomate parisien et nostalgique de la campagne, a fait installer un Minotaure dans leur appartement. Sa femme Irène, bourgeoise et citadine, est horrifiée. Elle exige que son mari le fasse enlever immédiatement. Mais ses amis Rirette et Michou, snobs et férus d’art, trouvent l’idée du dernier chic ! Que faire de ce Minotaure? Comment vivre en sa compagnie ?

Comédie de Marcel Aymé©Editions Gallimard. Par la compagnie Carpe Diem. Adaptation : Véronique Villard. Mise en scène : André Salzet. Avec Aurélien Barlier, Gilles Henry,. Cathy Ligas, Véonique Villard

Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tél. 02.43.60.76.89.

reservationqda@tourismevba.fr les mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Samedi de 14h30 à 17h. Durée : 1h15 – Tout public. Tarifs : adultes 12€, -18 ans 8€

Lundi 16 janvier à 20h : Cinéma «Les Femmes du Square»

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice…

Sorti en salle le 16 novembre 2022 / 1h 45min / Comédie de Julien Rambaldi. Par Julien Rambaldi, Jean-Luc Gaget Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker

PAS DE RESERVATION – Tarif Unique : 4,50 €

Dimanche 5 février à 15h : Théâtre Chaplin 1939, Le génie du rire face au mal absolu

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix. Incroyablement libre. Mais il se lance dans l’écriture du Dictateur. Il souhaite se payer Hitler, qu’il trouve ridicule et qui surtout, a osé lui voler sa moustache. Cet artiste préparant l’écriture du Dictateur se débat entre émotion, tension et humour. Cette période de création bouillonnante va plonger Chaplin dans une véritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue.

De et mise en scène : Cliff Paillé. Assistante mise en scène : Sophie Poulain. Avec Romain Arnaud-Kneisky, Alice Serfati et Alexandre Cattez

Résa à l’Office de Tourisme VBA – Tél. 02.43.60.76.89. reservationqda@tourismevba.fr. Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Samedi de 14h30 à 17h

Durée : 1h15 – Tout public. Tarifs : adultes 12€, – 18 ans 8 €

Dimanche 5 février de 14h30 à 17h30 : Exposition «Oser le Fer et le Papier», par Jean-Pierre Renard

“Depuis mon enfance, je dessine. J’ai découvert l’art dans les illustrations du « Petit Larousse » que je m’amusais à recopier. La citation de Jean Dubuffet « l’art doit naître du matériau » traduit bien mon travail qui commence par la recherche de ce matériau. Je le préfère quand il a un vécu : par ses usures, ses déformations, ses stigmates, il est chargé de souvenirs. Je l’observe, je le tourne, je le palpe avant de le couvrir de traits à la craie pour marquer et choisir la future découpe. Puis vient la confrontation réelle avec la matière. Les découpes et les torsions créent des vides qui vont révéler les pleins et faire naître le motif. C’est toujours un moment fort, chargé de découvertes et de surprises et c’est ma passion” (Jean-Pierre Renard).

Salle exposition du Quai des Arts/entrée gratuite