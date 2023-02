ça se passe au Quai des Arts, à Vibraye (72)

Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 Février à 15h : La Croisière Abuse Théâtre

Cette croisière promettait un havre de paix sur un océan de sérénité… Hélas, ce sera loin d’être le cas pour nombre de passagers ! Le magicien Eduardo a perdu la précieuse bague de l’excentrique Comtesse Zubrowka en pleine exécution de son numéro, volée par… Arsène Lupin ! Il lui reste moins de 24 heures pour retrouver cette fichue bague ! Quelques éléments perturbateurs s’immisceront dans ses recherches Péripéties mouvementées et cocasseries pleines d’humour, le voyage promettait d’être calme mais, vraiment, la croisière abuse ! Une pièce drôle, visuelle et sans temps morts !

Comédie en 3 actes d’Isabelle Oheix co-écrite avec Eric Beauvillain- Par les Baladins de l’Huisne- Organisé par les Joyeux Vibraysiens



Réservations à l’Office de Tourisme VBA Tél. 02.43.60.76.89. – Réservations à l’Office de Tourisme VBA Tél. 02.43.60.76.89. – reservationqda@tourismevba.fr Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30 Samedi de 14h30-17h Durée : 1h15 – Tout public Tarif unique : 10 €

Mercredi 15 février à 15h : Kazy Classik Spectacle Jeune Public

La musique classique…C’est parce qu’elle procure des émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche au plus profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se contentent pas de la jouer, ils la vivent ! A tel point que ces trois musiciens passionnés nous délivrent une version très personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres du répertoire classique.

Mais tout ceci demande une grande rigueur, de la concentration, du sérieux… Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

Riquita : Lucie Pires (accordéon, saxophone, toy piano, voix) Pito : Anthony Angebeault (saxophones, voix) Baudouin : Anthony Poilane (clarinette, ukulélé, banjo, voix) Ecriture : Rachel Fouqueray et Cie Ernesto BarytoniMise en scène : Rachel Fouqueray (sous le regard extérieur de Tayeb Hassini) Création lumière : Pierre Crasnier



Mercredi 22 février à 15h : Gretel & Hansel Spectacle Jeune Public

Alors qu’elle s’apprête à dévorer la soupe préparée par sa mère, Gretel, 13 mois, est interrompue par l’arrivée d’un nouvel arrivant : voici Hansel, son petit frère ! Et les ennuis commencent ! Il faut tout partager – la soupe, qui se fait rare, les bouts de pain, toujours plus petits, et même l’attention des parents, qui sont de plus en plus tristes et de plus en plus pauvres. Si pauvres qu’un jour, désespérés, ils abandonnent Gretel et Hansel au cœur de la forêt…

De Suzanne Lebeau – Mise en scène : Aude Ollier – Avec Aude Ollier et Charlenty Tricoire