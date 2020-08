ça va guincher à Thoré-la-Rochette !

Samedi 15 août, de 19h à 23h30, au camping de la Bonne Aventure à Thoré-la-Rochette, trois concerts Guinguette au bord du Loir, trois concerts en live gratuits, vous sont proposés. Trois concerts de qualité pour chanter, danser et partager un verre ou une grillade avec deux associations qui encouragent les initiatives locales en faveur de l’agriculture durable.

Une ambiance festive et solidaire. Des rencontres pour refaire le monde jusqu’au bout de la nuit et côté musique deux groupes d’artistes locaux et un duo invité.

En première partie, le duo parisien Lacolïne (45 min), tout juste descendu de leurs vélos pour une étape des Alter Tour (voir encadré) à Thoré-la-Rochette. Lena et Loïc à la guitare et au chant nous rendent folk la chanson française.

En milieu de soirée, Carine Achard (1h), une pianiste-guitariste, compositeure interprète tourangelle. Au travers de textes bien ciselés, l’artiste chante la vie et ses détours avec quelques visites du coté des grands noms de la chanson française.

Puis en troisième partie, El Trior : un trio qui va du swing tzigane au jazz pop rock en revisitant les grands titres de la chanson française. Un méli mélo de bonheur festif et totalement intergénérationnel qui sera de la partie pour une soirée animée et dansante.

Sur place vous pourrez vous restaurer en apportant vos grillades ou en profitant des spécialités créoles, du camion pizza ou de la buvette (la recette sera reversée aux artistes).

L’AlterTour est un tour itinérant à vélo qui part chaque été à la rencontre de structures locales. Durant leurs étapes, ils cherchent à valoriser des initiatives porteuses de solutions pour une transition écologique et sociale dans les domaines de l’agriculture, l’économie, l’énergie, le transport, l’habitat, le travail, l’éducation.

L’association AlterTour est née de l’association AlterCampagne, fondée en 2004 par un collectif d’associations à la suite des journées de mobilisation contre les OGM. Depuis, l’AlterTour roule sur un parcours différent chaque année. Il accueille aujourd’hui 420 cyclistes au cours de l’été.

Site internet : https://www.altercampagne.net/

Le Comptoir des Cocottes est une épicerie pas comme les autres. Gérée par une association comptant une trentaine de bénévoles, ses objectifs sont de soutenir les producteurs locaux engagés dans l’agriculture durable, rendre accessible à tous une alimentation saine et développer du lien social en milieu rural. Pour cela, elle dispose d’un local communal qui propose à la vente 6 jours par semaine la production de plus de 70 producteurs situés à moins de 50 kilomètres de Thoré-la-Rochette (entre Montoire et Vendôme). Son modèle participatif engage chaque membre de l’association 3 heures par mois au magasin. Cela permet de faire baisser les coûts, rémunérer les producteurs à un prix juste et rend accessible à tous les budgets des produits en majorité bio, extra frais et au goût incomparable. L’association fête ses 2 ans cette année.

Site internet : https://www.lecomptoirdescocottes.fr/

