Cartes blanches et improvisations contrôlées pour le Festival Brut

Du théâtre bien sûr, mais également de la musique, de la danse, des performances et de l’impro… En mars, sur deux week-ends et 4 lieux, le Festival Brut s’installe à Vendôme.

Les joyeux acteurs de la Compagnie Théâtre Brut de Vendôme ont tout programmé pour leur festival. On aura la chance évidemment de voir leur dernière création, mais pas seulement, car plusieurs autres compagnies professionnelles se rattachent à ce festival qui joue beaucoup sur la création et les performances artistiques, sonores et chorégraphiques. « C’est un festival où l’on donne carte blanche aux compagnies que l’on apprécie et nous savons qu’elles testeront de nouvelles choses pour peut-être les proposer demain dans leur spectacle. Un festival également que nous désirions accessible à tous et donc avec un Pass de 15€ pour la totalité des représentations sur les 2 week-ends » détaille l’un des acteurs et auteurs Flavien Denis de la Compagnie « Théâtre Brut ».

Un festival qui devrait donc nous donner de merveilleuses surprises et qui débutera dès le week-end du 4 mars avec en première soirée une performance sonore de l’artiste « Trois » avec Yohan et de la Compagnie « Sixpieds » dans un lieu intime, Au Relais à partir de 20h. Dimanche 5 mars, dans l’après-midi, au théâtre de l’Aparté, un spectacle interactif est prévu par la Compagnie « La Trotteuse » et une installation autour de l’œuvre de Georges Merillon. Le week-end qui suit, samedi 11 mars, place au nouveau spectacle « La Chatte », au 3e Volume du Minotaure, de la Compagnie du « Théâtre Brut » avec en première partie une performance de la Compagnie Marie Lenfant. Le festival se clôturera le 12 mars sur la scène de l’Espace Culturel de Lunay par une improvisation totale à partir de 15h de toutes les Compagnies. « Une sorte de « bœuf théâtral », un jeu avec quelques règles, mais où l’on intégrera le public également. Un spectacle unique qui ne se présentera qu’une fois, une improvisation incontrôlable ! ». Réservez vos places, y en n’aura pas pour tout le monde !