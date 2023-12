C’est le Pierre Noël qui met le Vendômois en joie.

Impossible pour le Père Noël d’être partout à la fois. Alors, depuis la maison qu’il partage avec les non moins célèbres lutins, il choisit ses représentants. En Vendômois, c’est Pierre Soreau qui devient le Pierre Noël pendant tout le mois de décembre.

Le fringant septuagénaire endosse depuis près de vingt ans cette lourde responsabilité auprès des enfants. «J’ai commencé par remplacer un Père Noël qui prenait sa retraite, Alain Sénécal, pour le comité des fêtes de ma commune, Lignières. Puis, ce fut Fréteval, Morée. Bientôt, les écoles m’ont sollicité… »

Désormais, il court les marchés de Noël et va inaugurer, vendredi 15 décembre, le premier marché de Noël à Pezou avec hotte et cadeaux. «C’est un vrai bonheur de faire plaisir aux enfants et à leurs parents. Même le soir du Réveillon, j’abandonne parfois un peu les miens pour aller remplir mon rôle chez un voisin et l’émerveillement des tout-petits est toujours une formidable récompense.» Mais, ce n’est pas là la principale motivation du Père Noël pour avoir choisi Pierre comme représentant officiel. C’est la barbe ! Une belle barbe blanche «qui suit le bonhomme», comme dit Pierre avec un grand sourire. Conscient de l’importance de cet attribut, Pierre permet aux enfants de tirer un peu dessus pour en vérifier la solidité. Ces petites épreuves ne font que conforter Pierre dans sa mission. Il enchaîne les apparitions avec toujours le même plaisir et tisse des liens dans des lieux où il ne serait pas rendu sans cela. «C’est bien cela l’esprit de Noël !»