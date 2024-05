Un festival de musiques mouvantes et audacieuses sur des territoires ruraux, tel a toujours été le leitmotiv du Charivari. Des rencontres artistiques en direct sur la base d’improvisations ou de répertoires écrits qui se croisent, se confrontent sans jamais se jauger. Ce socle de partages, de créations et d’implantation éphémère au cœur des lieux de vie des communes continue cette année avec une jonction d’organisateurs.

Pour cette édition, le festival se transmue en semaine sonique en s’associant à deux autres événements qui s’inscrivent dans le cadre des Human Tech days de la Région Centre – Val de Loire : Muse XXi samedi 25 mai, porté par l’association L’Upito, laboratoire technico-artistique qui s’est installé dans la gare de Thoré-la-Rochette et une résidence stage acousmatique organisée par Brutpop invitant un groupe de compositeurs électro-acoustiques à se mettre au vert une semaine durant pour créer des oeuvres spatialisées. Le cadre du seul jazz est dépassé depuis quelques années pour toutes sortes de musiques audacieuses et libres et source d’expériences. Perdre ses repères tout en gardant un aspect parfaitement convivial. Il va sans dire que les complicités entre ces différents événements se sont tissées pour concocter des moments à part entre musiques improvisées, musique électronique et dispositifs sonores. Ateliers de pratiques, concerts sous forme de balade, musique délocalisée, soirée festive, restitution de fin stage, improvisations spontanées, jazz et krautrock, musique sonore ambiante et bruitiste : ci joint le programme détaillé de cette aventure champêtre sur le Territoire Vendômois ou www.figureslibres.org ou 02 54 77 06 92.