Choeurs sacrés et profanes de Rossini et autres italiens

L’Italie, berceau de l’art lyrique, a concentré dans la première moitié du XIXe siècle quelques-uns des plus grands compositeurs d’opéras. Par leur génie mélodique et harmonique, ils ont su porter au plus haut ce « Bel Canto » si lumineux et d’une si grande profondeur. L’ensemble vocal Les saisons vous donne rendez-vous dimanche 2 juillet à l’église de la Madeleine à Vendôme pour un concert de quelques œuvres de ces virtuoses italiens.

En premier Rossini, mais aussi Bellini, Donizetti et Cherubini ont fait rayonner dans toute l’Europe, en particulier à Paris, cet art du chant mêlant émotion et virtuosité qui exige des chanteurs une parfaite maîtrise technique.

Ils nous ont également laissé de très belles œuvres sacrées ou profanes dans lesquelles se retrouve toute la subtilité de leur génie et où les chœurs y sont si bien mis en valeur.

C’est ce que vous retrouverez dans ce concert enjoué et plein de belles surprises !

Bon voyage dans cette Italie rayonnante et chaleureuse…e VIVA ITALIA !

Le chœur Les Saisons, auquel se joindront quelques choristes vendômois, sera accompagné par la soprano Angéline Le Ray et la pianiste Ancuza Aprodu. Tous seront dirigés par Gilles André.

Damien Sérot, titulaire de l’orgue de l’église Sainte Madeleine de Vendôme, interviendra pour apporter sa touche personnelle à ce concert très rossinien …

“Les Saisons”

Depuis de nombreuses années l’ensemble vocal “Les Saisons” clôture son année musicale par un week-end dans le Perche Vendômois où concerts et travail individuel alternent dans une ambiance chaleureuse.

Depuis sa création en 1988, “Les Saisons” se perfectionne sous l’impulsion des chefs de chœur qui l’ont dirigé. Depuis 2019, Gilles André dirige cet ensemble amateur qui regroupe 40 chanteurs animés par la même passion pour la musique. Répétitions hebdomadaires et un samedi par mois, en plus d’un travail individuel, sont nécessaires pour mener à bien les œuvres interprétées telles que le Requiem de Brahms ou de Mozart, Carmina Burana, Didon & Enée, la Passion selon Saint Jean, La Création de Haydn mais aussi des concerts de musique a capella, de la Renaissance jusqu’au XXe siècle. Le répertoire est large et varié et l’ensemble se produit pour deux programmes annuels différents.

“Les Saisons” est soutenu par Monceau Assurances