Ciné-débat avec Afrivision

L’association Afrivision organise un ciné-débat avec la participation du député Christophe Marion autour de la projection du film soudanais «GoodBye Julia» réalisé par Mohamed Kordofani. Revenant sur l’évolution du conflit entre les actuels Soudan et Soudan du Sud et en sa qualité de président du groupe d’amitié France-Soudan à l’Assemblée nationale, Christophe Marion a déjà organisé une projection de ce film en avant-première à l’Assemblée, au retour de son voyage au Soudan du Sud. C’est à son initiative et en partenariat avec l’association Afrivision qu’a pu s’organiser cette soirée, Christophe Marion reviendra sur son expérience et témoignera sur les faits et enjeux de ce conflit africain.

Ciné-Débat «GoodBye Julia» de l’association Afrivision avec le député Christophe Marion. Vendredi 8 décembre – 20h – au Ciné Vendôme Majestic