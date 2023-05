«Comment attirer les oiseaux dans son jardin»

Si vous aimez observer les oiseaux, ce guide bien conçu vous aidera à créer pour eux un jardin accueillant et nourricier. Menacés par l’emploi des pesticides, par l’urbanisation et par la destruction de leurs milieux naturels, les oiseaux peinent à trouver des sites de nidification et des sources de nourriture. Grâce à ce livre, vous apprendrez à construire des mangeoires et des nichoirs, mais aussi à planter des végétaux qui leur offriront un abri et de la nourriture tout au long de l’année.

Rouge-gorge ou rougequeue, mésange bleue ou charbonnière, sitelle torchepot, pic vert ou pic épeiche, geai ou étourneau, grâce à une galerie présentant une cinquantaine d’espèces, ce guide vous permettra également de reconnaître les oiseaux habituels de nos jardins.