Les 5 et 6 décembre, L’Echalier programme un concert pour les enfants ; le quatuor vocal se produira à La Souricette Maison de la Petit enfance et dans les écoles de Mondoubleau, Sargé-sur-Braye, Cormenon et Le-Gault du Perche.

Concert pour mon tout-petit

Chœur Mikrokosmos

Avec Aurore Boutin : Soprano – Caroline Gault : Alto – Balthazar Serna : Ténor – Marin Planques : Baryton

Mise en scène et direction musicale Aurore Boutin et Balthazar Serna

Les vertus et bienfaits de la musique ne sont plus à prouver. Elle calme, apaise les douleurs, aide à la concentration, stimule le cerveau et favorise les apprentissages, développe la créativité, l’écoute, l’empathie et bien d’autres choses encore, et cela à tous les âges de la vie. Concert pour mon tout petit propose un tour du monde des berceuses et avec lui, un tour du monde des langues.

Mikrokosmos propose depuis 35 ans une palette sonore a capella exceptionnelle, nourrie d’aventures artistiques peu communes.

Par ailleurs, L’Echalier installera sa Librairie d’un Jour sur le marché de Noël de Mondoubleau, samedi 14 décembre de 9h à 17h. Albums pour enfants, romans adultes, nouveautés, bandes dessinées… chaque lecteur pourra y trouver son bonheur.