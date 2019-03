Das Kino vendômois fête 30 ans de Prokino

30 ans donc 30 films toujours en langue allemande. 30 longs mais aussi courts métrages, diffusés ou non en France, récents ou plus anciens, et toujours aux thèmes définitivement variés… Comme on ne change pas une équipe qui gagne, cette 30e édition de Prokino conserve les fondamentaux de ses expressions antérieures. Avec une large palette afin de s’adresser à tous les publics,grands ou petits, et faire découvrir le 7e art version outre-Rhin.

Dimanche 31 mars

Pour ses 30 ans, PROKINO trace sa route aux Rottes ! Au programe :

Défilé en fanfare au cœur du marche,

Apéro-projection-buffet-concert au Centre culturel.

«Bagdad Cafe » en version restaurée – Percy Adlon – 1988/2018 – 108‘

Lundi 1er avril

9h30 :

► Quatsch und die Nasenbärbande (82’)

Bande de canailles

Veit Helmer

► Junges Licht (122’)

Adolf Winkelmann

► Berlin Rebel Highschool (97’)

Alexander Kleider

► Als wir Träumen (117)

Le temps des rêves

Andreas Dresen

13h30 :

► Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (117’)

Andreas Dresen

► Das schweigende Klassenzimmer (101’)

La révolution silencieuse

Lars Kraume

► Gundermann (127’)

Andreas Dresen

18h00 :

► Als wir Träumen (117’)

Le temps des rêves

Andreas Dresen

20h30 :

► Gundermann (127’)

Andreas Dresen

Mardi 2 avril

9h30 :

► Timm Thaler oder das verkaufte Lachen (117’)

Andreas Dresen

► Gundermann (127’)

Andreas Dresen

► Western (119’)

Valeska Grisebach

13h30 :

► Königin von Niendrof (67’)

Reine d’un été

Joya Thome

► Scherbenpark (91’)

Bettina Blümmer

► Dir Migrantigen (100’)

Arman T.Riahi

18h00 :

► Berlin Rebel Highschool (97’)

Alexander Kleider

20h30 :

► Western (119’)

Valeska Grisebach

Mercredi 3 avril

18h00 :

► Knallhart (92’)

Detlev Buck

20h30 :

► Die Vermessung der Welt (119’)

Deltev Buck

Jeudi 4 avril

9h30 :

► Hände weg von Mississipi (98’)

Detlev Buck

► Scherbenpark (91’)

Bettina Blümmer

► Die Vermessung der Welt (119’)

Deltev Buck

► Naomi Reise (92’)

Le voyage de Naomi

Frieder Schlaich

13h30 :

► Quatsch und die Nasenbärbande (82’)

Bande de canailles

Veit Helmer

► Weil ich schöner bin (81’)

C’est moi la plus belle

Frider Schlaich

► Same same but different (100’)

Detlev Buck

18h00 :

► Zentralflughafe, THF (97’)

Karim Aïnouz

20h30 :

► Der Hauptmann (118’)

L’usurpateur

Robert Schwenkte

Vendredi 5 avril

9h30 :

► Amelie rennt (97’)

Amélie court

Tobias Wiemann

► Weil ich schöner bin (81’)

C’est moi la plus belle

Frider Schlaich

► Naomi Reise (92’)

Le voyage de Naomi

Frieder Schlaich

13h30 :

► Königin von Niendrof (67’)

Reine d’un été

Joya Thome

► Babylon Berlin (83’)

(2 épisodes)

► Transit (101’)

Christian Petzold

18h00 :

► Weil ich schöner bin (81’)

C’est moi la plus belle

Frider Schlaich

20h30 :

► Naomi Reise (92’)

Le voyage de Naomi

Frieder Schlaich

Les réservations se font exclusivement au moyen de la fiche de résa disponible sur le site du festival : http://www.prokino.fr (fiche resa 2019).

Les inscriptions ne pourront pas être faites par téléphone.

Hommage à Frieder Schlaich

Prokino 2019 présente le dernier film de Frieder Schlaich, réalisteur et producteur, «Naomis Reise», inédit en France, spécialement traduit et sous-titré pour l’occasion ainsi que «L’usurpateur» produit par «Filmgalerie 451» que dirige Frieder Schlaich.

Naomis Reise : L’émigration vers l’Allemagne depuis l’Amérique latine vue et vécue par Naomi, 20 ans, jeune femme péruvienne et Charo, 13 ans, adolescente colombienne.

TARIFS : GROUPES SCOLAIRES :

5€/élève (accompagnateurs invités)

INDIVIDUELS : 6€ – TARIF REDUIT* : 5 €

PASS 4 SÉANCES : 20 € –

TARIF REDUIT* : 16 € /

PASS 8 SÉANCES : 32 €

TARIF REDUIT* : 24 € – (* lycéens, étudiants, adhérents, dem. emploi sur présentation de la carte correspondante)

TOUTES LES SEANCES AURONT LIEU AU CINE-VENDÔME, rue Darreau,

proche de la gare TER.

Retrouvez le programme sur

http://www.prokino.fr.

Contact : prokino@free.fr

