En 2016, David Robert Jones, alias David Bowie, s’éteignait. Une légende de la musique qui a traversé les décennies en se renouvelant sans cesse. Dans cette bande dessinée, sa biographie est découpée en une vingtaine de chapitres illustrés par une multitude de dessinateurs et entrecoupés de double-pages documentaires plus approfondies, accompagnées de photographies. On y découvre son enfance marquée par sa relation avec son demi-frère schizophrène, l’origine de sa particularité ophtalmique, ses débuts de carrière difficiles, ses frasques avec Lou Reed et Iggy Pop, ses amours et les périodes où il sombre dans la drogue. On traverse les mille vies, les mille visages de ce personnage novateur et touche à tout avec plaisir. Une bande dessinée très dense et passionnante qui donne envie de découvrir ou de se replonger dans l’univers musical foisonnant de cet artiste majeur.

David Bowie en BD, scénario de Thierry Lamy, paru en 2021 aux éditions Petit à Petit, 21,90 €.