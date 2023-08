«De Bellini à Offenbach»

De la bonne humeur au programme de l’atelier d’été de la Vincenzo Bellini Belcanto Académie, avec deux concerts, les 29 et 30 août à 21h, dans les jardins du château de Vendôme.

La Vincenzo Bellini Belcanto Académie revient à Vendôme dans le cadre de son atelier lyrique d’été qui se tiendra au campus de Monceau Assurances, son lieu de résidence.

L’académie créée en 2015, dans le sillage du célèbre concours international de Belcanto du même nom et étant à l’origine de la découverte de nombreuses nouvelles stars de la scène lyrique, poursuit sa vocation de promotion de l’art belcantiste. Elle permet à de jeunes chanteurs professionnels et semi-professionnels de perfectionner leur apprentissage auprès de grands maîtres du paysage lyrique international : la légendaire mezzo-soprano Viorica Cortez, et le célèbre chef d’orchestre italien et co-fondateur du concours et de l’Académie Bellini, Maestro Marco Guidarini.

Cette année, deux concerts exceptionnels seront proposés dans le cadre de l’atelier d’été dans les jardins suspendus du château de Vendôme – rampe du Château. À ne pas manquer pour les amateurs de grandes voix lyriques :

Mardi 29 août à 21h : « La Chatte métamorphosée en Femme » d’Offenbach – Opérette en un acte avec dans le rôle principal la soprano Yerang Park Premier Grand Prix 2023 du Concours Bellini, mais aussi le baryton Hernan Vuga …et bien des surprises au programme !

Mercredi 30 août à 21h : Gala de clôture de l'Académie d'Eté – Airs et ensembles d'Opéra italien et français, avec l'ensemble des participants de l'atelier d'été

Attention : Les réservations préalables sont fortement recommandées. Stationnement possible à proximité de l’entrée.

Achat des places en ligne ou réservations préalables par email recommandés.

Retrait des places réservées (hors billetterie en ligne) 45 min avant le début de chaque concert.

Prix des places : 25€ (Pass 2 concerts) / 15€ (plein tarif) / 10€ (-12 ans) – Paiement par chèques ou espèces.