De d’Artagnan à Don Quichotte

Imaginé par le duo de piano franco-russe, Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, La Clé des Portes, installé sur les bords de Loire, entre Orléans et Blois, propose pour cette 8e édition, 6 concerts ayant pour thème «De d’Artagnan à Don Quichotte – hommage à Valentin Berlinsky» ainsi qu’une exposition «La musique d’une vie». Une fenêtre ouverte sur la vie d’un homme exceptionnel, entièrement dédiée à la musique !

Qui ne connaît pas le Quatuor Borodine ? Il était d’usage de dire que cet ensemble était au quatuor à cordes ce que Richter était au piano, Oïstrakh au violon, Rostropovitch au violoncelle. Le Quatuor Borodine, c’étaient les «Quatre mousquetaires», dont la devise officielle était «Un pour tous, et tous pour un».

La Clé des Portes propose lors de cette 8e édition un voyage musical faisant découvrir bien plus que des oeuvres et des compositeurs : des époques, des principes, des histoires dans la grande Histoire, le festival propose de rentrer intimement dans la complexité intérieure de l’un des plus grands violoncellistes du XXe Siècle. Chacune des journées du festival porte le nom d’une ville intimement liée à la vie de Valentin Berlinsky : Irkoutsk, Moscou, Paris, Alderburgh et Saint-Pétersbourg, et les festivaliers auront la possibilité d’entrer plus profondément dans le «monde» de Berlinsky à chaque concert par le biais de lectures et d’anecdotes avec le comédien Jean-Philippe Ancelle qui lira des extraits du livre «Valentin Berlinsky, le Quatuor d’une Vie» de Maria Matalev pour éclairer les programmes joués, tandis qu’un échange avec Ludmila Berlinskaïa révélera nombre d’anecdotes permettant de colorer davantage la personnalité artistique de Valentin Berlinsky.

Une exposition, un atelier

L’exposition qui se tiendra à l’Espace de la Corbillière à Mer, du 18 juillet au 16 août, présente un fonds d’archives inédit qui retrace l’art de vivre de Valentin Berlinsky (Irkoutsk, 1925 – Moscou, 2008), éminent violoncelliste et spécialiste du quatuor à cordes, mais aussi professeur dévoué, ami des plus grands de son temps et patriarche d’une famille de musiciens.

Autre animation en marge du festival, un atelier/conférence «Du bois brut à la musique» pendant lequel le luthier Tanguy Fraval, internationalement reconnu, fera découvrir au public l’envers du décor de l’instrument à cordes : Vendredi 24 juillet, salle Pierre Tournois à Mer. 14h. Entrée libre.

Programme des concerts

Samedi 25 juillet :

* 16h, espace de La Corbillière à Mer : Vernissage en musique de l’exposition. Avec Dmitri Berlinski (violoncelle).

* 20h, Le Clos du Tilleul, Roches Talcy : «Irkoutsk».

Avec Victor Dernovski (violon), Elena Frikha, (violon), Artchyl Kharadze (alto), Vytautas Sondeckis (violoncelle), Dmitri Berlinski (violoncelle), Ludmila Berlinskaïa (piano)

Dimanche 26 juillet, Le Clos du Tilleul à Roches Talcy : «Moscou».

* A 17h : Dmitri Berlinski (violoncelle), Arthur Ancelle (piano). Au programme : Rachmaninoff Serge.

* A 20h : Quatuor Van Kuijk Nicolas Van Kuijk et Sylvain Favre-Bulle (violons). Emmanuel François (alto) François Robin (violoncelle). Ludmila Berlinskaïa (piano).

Lundi 27 juillet, Le Clos du Tilleul, Roches Talcy – 20h : «Paris».

* Quatuor Danel : Marc Danel et Gilles Millet, (violons). Vlad Bogdanas (alto). Yovan Markovitch (violoncelle). Ludmila Berlinskaïa (piano).

* Quatuor Van Kuijk : Nicolas Van Kuijk et Sylvain Favre-Bulle (violons). Emmanuel François (alto). François Robin (violoncelle).

Mardi 28 juillet, église Saint-Martin de Talcy – 20h : «Aldebourgh» – Concert aux chandelles.

* Quatuor Danel : Marc Danel et Gilles Millet, (violons). Vlad Bogdanas (alto). Yovan Markovitch (violoncelle).

Mercredi 29 juillet, Le Clos du Tilleul, Roches Talcy : «Saint-Pétersbourg».

* 18h30 : Dmitri Berlinski (violoncelle). Adélaïde Ferrière (cloches). Nicolas Stavy (piano).

* 20h30 : Swingin’ Partout. Robby Marshall (clarinette). Nicolas Lestoquoy, Aurélien Robert (guitares). Hubert Fardel (contrebasse). Hommage à Django Reinhardt

Le Petit Vendômois