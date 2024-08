De l’opéra italien à la folie Offenbach…

La Vincenzo Bellini Belcanto Académie revient à Vendôme dans le cadre de son atelier lyrique du 23 au 25 août. Grandes voix, humour et bonne humeur au programme !

L’Académie créée en 2015, dans le sillage du célèbre Concours International de Belcanto du même nom étant à l’origine de la découverte de nombreuses nouvelles stars de la scène lyrique mondiale, poursuit sa vocation de promotion de l’art belcantiste. Elle permet à de jeunes chanteurs professionnels et semi-professionnels de perfectionner leur formation auprès de grands maîtres du paysage lyrique international : la légendaire Mezzo-Soprano Viorica Cortez, et le célèbre chef d’orchestre italien et co-fondateur du Concours et de l’Académie Bellini, Maestro Marco Guidarini.

Cette année, trois soirées seront proposées dans le cadre de cet atelier d’été :

Vendredi 23 août à 21h : «Un mari à la porte» – Opérette en 1 acte de Jacques Offenbach avec entre autres artistes, dans le rôle de Rosita, la soprano Sarah Rodriguez lauréate du concours Bellini 2023. Aux jardins du château.

Samedi 24 août à 19h : Récital de mélodies. A l’auditorium Monceau assurances.

Dimanche 25 août à 21h : Gala de clôture Airs et ensembles d’Opéra italien et français, avec l’ensemble des chanteurs de l’atelier d’été . Aux jardins du château.

Ne manquez pas ces trois belles soirées lyriques !

Un rendez-vous d’été 2024 attendu par un fidèle public, et venez applaudir ces jeunes artistes déjà présents sur les grandes scènes d’Opéra.

Prix des places :

Tarif plein : 15€/ Pass 3 concerts 40€

Tarif réduit : 10€ Enfants – de 12 ans / Pass 3 concerts 25€

Paiement par chèques ou espèces.

Attention : Les réservations préalables sont fortement recommandées

Retrait des places réservées (hors billetterie en ligne) 45 min avant le début de chaque concert.

Jardins Suspendus du Château de Vendôme, Rampe du Château – 41100 Vendôme (Stationnement proche de l’entrée). Si intempéries, repli à Monceau Assurances. Auditorium Monceau Assurances. 1 avenue des Cités Unies de l’Europe – 41100 Vendôme (Près gare TGV)