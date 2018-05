De Villiers à Thoré : de l’art et du raisin

Du 10 au 13 mai, c’est le retour de l’événement « vitico-culturel » de Villiers et de Thoré-la-Rochette. Une quinzième édition qui accueillera huit nouveaux artistes et une quatrième année de présence pour la Maison du Vin de Thoré.

Un temps fort qui permettra de mêler art contemporain, dégustation des nouveaux crus, découverte et échanges entre deux univers reliés par une même passerelle : la passion.

Au menu

Des expositions dans les locaux de la Cave coopérative de Villiers et à la Maison des vins de Thoré dans un cadre particulièrement insolite, où les sculptures, les toiles et les photos des artistes chemineront des cuves aux palettes ou encore jusqu’aux cartons de bouteilles. Dégustation, découverte des installations et vente de produits locaux.

Les artistes

A Villiers

– Elvire Antonmattei (peintre, le Mans)

– François Bourgeois (photographe, Lavardin)

– Alain Brouard (plasticien, Trebeurden)

– Marie-Claude Debain (sculpture, Bagnolet)

– Katia Duterde (dessin, Changé)

– Nicolas Ermisse (peintre, Joinville-le-Pont)

– Annie Galipot (peintre, Mulsanne)

– Bernard Lerique (peintre, Vendôme)

Vernissage le jeudi 10 mai, à 17h30

A Thoré

– Romain Burgy (peintre, Cologne)

– Anne-Marie Delage (peintre, Saint-Gratien)

– Nabil Gharsallah (peintre, Cologne)

– Jean-Pierre Milard (plasticien, Sarthe)

Vernissage le jeudi 10 mai, à 15h

La soirée.. Ça va tanguer fort !

Le groupe Kanerien Trozoul enverra du bois et des tanins avec ses chants marins. Du barbu, certes, mais aussi des filles qui feront valoir leur douceur et leur nostalgie empreintes de l’absence de leur mari pêcheur. Dix chanteurs et musiciens et cinq chanteuses qui vous transporteront vers l’écume des mers bretonnes, de Terre-Neuve ou du Cap Horn. Rens. résa. 02 54 72 90 69.

Le mot de Nicolas Parmentier, le directeur de la Cave coopérative

«C’est le rendez-vous incontournable des amateurs d’art et de vin. L’occasion de faire découvrir à tous les visiteurs notre site, notre travail et de mettre en lumière des artistes de tous horizons.»

www.caveduvendomois.com

Le Petit Vendômois