Début de saison à l’Echalier

La présentation de la nouvelle saison sera suivie du spectacle de marionnettes «La forêt, ça n’existe pas» de la compagnie Portés disparus.

Toto et Bradi, un singe et un paresseux, débarquent, entassés dans une boîte en bois en provenance d’on ne sait où – et d’ailleurs, c’est une question qui les préoccupe beaucoup, de ne plus savoir d’où ils viennent. Ils vont donc explorer leur environnement, débattre sur le sens de leur présence là, ici et maintenant, tenter de partir en cavale, pour finir par tourner en rond. Ils jouent à des jeux idiots pour passer le temps, se font la tête…

Une histoire d’amitié qui oscille entre humour et tendresse.

De et avec : Kristina Dementeva et Pierre Dupont.

Durée : 1h15 (présentation de saison + spectacle). Tout public, dès 6 ans