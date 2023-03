Demandez le programme de la 32e édition de Prokino

En janvier, c’est traditionnellement que l’association Prokino annonce la programmation de la Semaine du cinéma des Pays de langue allemande.

Pas de surprise quant au choix des films, toujours une sélection de qualité sous le thème «Humain Menschlich» (humainement humain), des films rares et tous sous-titrés. « En journée, les séances sont plutôt pour les scolaires. Les professeurs d’allemand de toute l’académie et même de la Sarthe, peuvent réserver des séances pour leurs collégiens et lycéens. Le soir est ouvert, à tout le monde, avec, pour certaines séances, la présence des réalisateurs et réalisatrices qui débattront autour de leurs films devant le public » précise Nathalie Burlaud-Gauthier, présidente de l’association organisatrice, aidée de quatre bénévoles, le noyau dur de Prokino. La grande nouveauté, c’est que le festival se tiendra dans trois lieux différents : le 3e Volume du Minotaure, l’auditorium du lycée Ampère et l’amphithéâtre du lycée agricole. « Après un différend avec les gérants de Ciné-Vendôme, nous avons décidé cette année d’exporter cette semaine de cinéma dans d’autres lieux » insiste la présidente lors de la présentation de Prokino au lycée Ronsard de Vendôme.

Prokino, l’édition 2023, ce sont donc 22 films présentés en 28 séances du 10 au 14 avril avec deux invités Jeanine Meerapfel et Andréas Dresen et devrait attirer environ 3 000 jeunes et adultes spectateurs.