Destins d’exception, par Jacques Brunier

Jacques Brunier a choisi de présenter des biographies condensées, en s’attachant à l’essentiel, tout en présentant un récit d’une manière attrayante. Le parcours des trente-cinq hommes et femmes retenus capte d’abord l’attention par la diversité : défricheur, aviateur, écrivain, explorateur, médecin, politique, artiste, soldat, mystique, inventeur… L’auteur fait oeuvre d’historien en s’en tenant aux faits et aux documents dont il a vérifié les sources. Ce sont précisément ces données hétérogènes à étudier, à interpréter, à comparer, à critiquer, à rassembler et à mettre en forme qui font la richesse de l’Histoire et celle de cet ouvrage.

Jacques Brunier, directeur d’hôpital honoraire (dont celui de Vendôme) et ancien membre de cabinet ministériel, est l’auteur d’études et de récits de voyage, de romans et de nouvelles. Conférencier associatif, il est également guide à la Fondation Fourvière de Lyon. J. Brunier a reçu le prix national Plume d’or 2021 pour l’ensemble de ses écrits dans la revue Le Mérite.