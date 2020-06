Dialogue avec mon jardinier

Ce spectacle est présenté par la Compagnie L’Echappée belle, interprété par Didier MARIN et Philippe OUZOUNIAN «l’un est peintre, l’autre jardinier, deux univers, deux sensibilités…au fur et à mesure de leurs échanges, se découvrent, apprennent à s’apprécier…Un sujet en amène un autre, quotidien, banal, philosophique. Ils cultivent leur jardin, au propre et au figuré». Les deux acteurs jouent sobrement, ils nous entraînent dans un univers poétique et le dialogue fourmille d’anecdotes plaisantes…

Ce spectacle sera joué en extérieur et toutes les conditions d’hygiène sanitaires seront mises en place.

La saison culturelle proposée par CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES a le soutien de la région Centre-Val-de-Loire.

Samedi 6 juin à 18h30, au Prieuré d’Yron à Cloyes-sur-le-Loir.

Tarifs :14€ et 7€(-18 ans)

Renseignements et réservations conseillées à la mairie de Cloyes-sur-le-Loir :

Tel :02.37.98.53.18

Un signe d’amitié ! A l’approche de l’été, nous adressons un signe d’amitié aux habitués et sympathisants du Réseau. La sortie du confinement avec ses exigences nous incite à inventer de nouvelles occasions de rencontres et d’échanges dans le respect des gestes barrières. Les mois d’été seront propices pour des retrouvailles et la mise en commun d’idées pour l’avenir. Prenez soin de vous et des autres !

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois

42 avenue Jean Moulin – 41100 VENDÔME – 02.54.80.29.32 – Association loi 1901

Julie Poirier