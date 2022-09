Dialogue minéral et musical

Samedi 17 septembre, le Château de Poncé-sur-le-Loir (72), mettra à l’honneur l’art contemporain et la musique au sein d’un site exceptionnel.

L’exposition :

Dans les communs du XVIIIe siècle, l’exposition «Dialogue minéral» met en lumière les artistes Caribaï,Valérie Novello et Guy de Malherbe réunis autour d’un thème commun : le minéral qui sous tend leurs oeuvres respectives. Ils interrogent la permanence des choses, comme une méditation sur le temps long, le dur qui rend palpable ce qui dure. Ce monde minéral qui offre tout un univers de strates et de stries comme autant de signes de l’écriture du temps, est une mine sans fond d’où extraire d’infinies variations de formes.

Anna Graham en concert :

Le samedi, à 18h30, un concert d’Anna Graham dialoguera avec les œuvres des artistes. Anna Graham, chanteuse autodidacte aux origines celtes, est-ce que l’on pourrait définir comme une peintre sonore. Elle compose sa musique comme des paysages instrumentaux : une trame trip-hop parsemée de bruits d’ambiance, d’influences reggae et de sons du quotidien, ces pigments naturels si chers à son cœur. Bercée par la culture bretonne et plus largement celtique, ainsi que profondément attirée par les Arts Sacrés, Anna Graham a mis au point un répertoire de cantiques bretons et de chansons traditionnelles interprétés guitare/voix pour faire écho et rendre hommage à ses origines.

Les visites :

Le majestueux château Renaissance est entouré de jardins remarquables. La Terrasse Caroline, construction néogothique, surplombe le jardin à l’italienne. Dans le château, le visiteur peut admirer un escalier Renaissance (1542) orné de plus de 130 caissons aux sculptures toutes différentes, présentant des motifs végétaux, héraldiques et mythologiques. Dans les jardins, un magistral pigeonnier accueille également le public. Il dispose d’une centaine de «boulins» et d’un système d’échelles monumentales.