Décédé en mars 2024, Frans de Waal était un éminent et passionnant primatologue, mêlant dans ses essais analyse scientifique rigoureuse, anecdotes personnelles et traits d’humour.

Dans son dernier ouvrage, Différents : le genre vu par un primatologue, il mettait en lumière la complexité de l’origine de nos comportements genrés en étudiant les primates qui nous sont les plus proches génétiquement, et qui ne sont pas affectés par nos biais culturels : les chimpanzés et les bonobos, qui appartiennent à la famille des grands singes.

À rebours du dualisme opposant nature et culture, il y étudiait ainsi les jeux de domination et de pouvoir, le rôle parental, le mal nommé « instinct » maternel, la coopération et la compétition, l’homosexualité ou encore l’identité de genre. Ce livre dense, complexe, plein de nuances, citant un très grand nombre d’expériences scientifiques de différentes disciplines, révèle que l’interactionnisme entre gènes et environnement « n’a pas la cote, car il n’offre pas de réponses faciles ».

Un essai passionnant, qui donne à réfléchir et à s’interroger sur les différences entre hommes et femmes, entre humains et non humains, pour sortir des croyances et des idéologies binaires.