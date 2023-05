L’association emblématique du territoire qu’est Figures Libres pour l’organisation de rencontres et concerts autour de la musique actuelle, est aussi un label de musique. En avril, Figures Libres Records vient de sortir l’album DROPS de l’artiste Sioul.

« Si l’on retrouve, comme dans ces prédécesseurs, une même veine électro-rock et l’introspection comme sujet d’écriture, ce nouvel album de Sioul marque une évolution importante dans les matières sonores, qui se font ici plus amples, puissantes et profondes. Arpeggiators, boîtes à rythmes et lignes de basse répétitives invoquent les grandes heures de la cold-wave, construisent des cadres solennels au milieu desquels la batterie et la voix tourbillonnent et s’élèvent, dans des morceaux montant inlassablement en puissance. À l’enregistrement et au mixage Lionel Laquerrière, l’album DROPS de Sioul en onze morceaux déroule son récit intime se jouant en permanence des époques et des contrastes et révélant sa propre cohérence ».