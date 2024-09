Ecrire pour témoigner

Frédéric Pasco-Werlé, vendômois d’adoption, vient d’éditer aux éditions La Simarre, son premier ouvrage «Tu ne seras jamais un homme mon fils», véritable témoignage sur la mort tragique de son fils.

À travers son métier de contact, d’abord professeur puis principal de collèges et proviseur de lycées, Frédéric Pasco-Werlé n’aura de cesse de suivre le fil conducteur de sa vie, les liens qu’il tisse avec les autres en s’investissant au sein de la communauté de l’enseignement. Président de l’association Des Promenades Photographiques depuis 2017, il trouve là aussi un moyen de nouer des liens avec son monde professionnel comme cette série de photos dédiée aux élèves de son établissement dont il capture les premiers pas dans le monde professionnel.

En 2020, il aborde la mort de son fils en thérapie. « Quelque chose se débloque. Je fouille alors mes archives et me mets à l’ouvrage. Quoi de plus injuste et triste que le décès d’un très jeune enfant. J’ai rassemblé les lettres de mes proches, amis parents et collègues qui ont constitué alors le fil que j’ai suivi pour raconter mon histoire » détaille l’auteur. Malgré les années qui ont passé depuis cette terrible épreuve, Frédéric Pasco-Werlé tente de soigner cette cicatrice qui le ronge. Contrôler et surmonter font partie de son caractère. Il met tout en œuvre pour affronter ce grand bouleversement tant dans sa vie familiale que professionnelle.