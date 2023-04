Patrick Tudoret, écrivain vendômois, vient de sortir son nouveau livre « En marchant, petite rhétorique itinérante », un appel au plaisir d’arpenter les chemins du Vendômois, de Compostelle, des forêts de Sologne ou les rues de Paris mais également aux quatre coins du monde et dans ses métropoles. Patrick Tudoret, marcheur invétéré, mêle étroitement pérégrinations pédestres, vagabondage philosophique et littéraire, souvenirs personnels et interrogations sur le sens de l’existence. Il convie le lecteur à le suivre et à s’interroger lui-même sur ce qu’est la marche. Une ode à la contemplation et au vrai rythme humain qui favorise toutes les réflexions, la marche permet de se découvrir soi-même, en traçant son propre chemin. Car, comme il le détaille, marcher n’est pas qu’utilitaire mais participe de toute la vie humaine, de la découverte du monde à la flânerie nocturne, comme à la spiritualité, jamais aussi vivantes que lorsque l’homme met un pied devant l’autre. Ne dit-on pas que « dans le silence et la solitude, on n’entend plus que l’essentiel » tout « En marchant » évidemment.

« En marchant, Petite rhétorique itinérante » – de Patrick Tudoret aux éditions Tallandier – 208 pages – 19,90€ – en vente dans toutes les librairies.