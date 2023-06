Expositions à Vendôme

La communauté d’agglomération Territoires Vendômois organise, depuis le mois de mai et jusqu’en septembre, plusieurs expositions d’art contemporain. Peintures et sculptures programmées au sein du manège Rochambeau et de la chapelle Saint-Jacques. Ces moments forts ont débuté en mai et jusqu’au 2 juillet avec l’exposition monographique de Pierre Antoniucci dans le manège Rochambeau. Puis, du 20 juillet au 27 août, une grande rétrospective des artistes contributeurs des expositions du musée de Vendôme et de la chapelle Saint-Jacques depuis 1998. En effet, afin de rendre hommage aux artistes ayant fidèlement soutenu, pendant 25 ans, l’engagement de la collectivité en faveur de l’art, l’exposition de groupe a été programmée sur la période estivale.

Michel de Saint Lambert, artiste tourangeau, est en résidence d’artiste à Vendôme et au manoir de la Possonière depuis avril jusqu’à la fin juin. Ce travail réalisé pendant ces deux mois, intitulé « Œuvres récentes », sera restitué lors d’une grande exposition en septembre à la chapelle Saint-Jacques. Né dans un bidonville de St Denis de la Réunion, Michel de Saint Lambert a fait partie de ce que l’on a appelé Les Enfants de la Creuse que l’on arrachait de leur terre natale pour les envoyer en métropole. De ce scandale d’État, l’artiste en a tiré sa résilience et sa vocation artistique, de son histoire, il a fait un ferment pour questionner l’histoire. Jamais lourde, son œuvre incarne et convoque les grandes questions du passé et de l’avenir, des identités et des créolités, des origines.