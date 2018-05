Faites une « Happy Manif » à Blois

Une manifestation dans le cadre du festival Mix’Terres, le samedi 19 mai.

Samedi 19 mai, à 14h30 et à 17h, » Happy Manif » (Les Pieds parallèles). Dans le cadre du festival Mix’Terres, en partenariat avec la Maison de Bégon. Sur la plaine de Montesquieu, Blois (accès en face de la place Lorjou). Tarif unique 4€.

Une déambulation audio-guidée, à vivre en famille, conçue par David Rolland et Valeria Giuga. Le principe est simple. On se rassemble au lieu de rendez-vous. On met sur ses oreilles le casque proposé par les artistes qui font office de guide, on écoute la musique et on suit les instructions du chorégraphe.

Happy Manif (Les pieds parallèles) est une déambulation qui permet de redécouvrir un espace naturel de sa ville et de parcourir de l’intérieur l’histoire de la danse. Selon ce qu’évoquent les lieux parcourus, le spectateur-danseur pourra s’essayer aux gestes animaux (tirés de La Belle aux bois dormant ou du Lac des cygnes, par exemple), à être, au détour d’un sous-bois, un peu Nijinski (L’après-midi d’un faune), à improviser comme Isadora Duncan, à se lancer dans le hip-hop ou dans Merce Cunningham.

Et puis de temps à autre, on ne fera rien, on regardera un paysage, parce qu’il faut souffler et parce que ne pas bouger c’est aussi occuper l’espace.

La Halle aux grains – Scène nationale de Blois

2 place Jean Jaurès – Blois 02 54 90 44 00

Le Petit Vendômois