La troupe de la Musique Municipale de Lunay présente son nouveau spectacle théâtral “Ferme sous Hôtes tension”, pièce en trois actes de Viviane Tardivel et Olivier Tourancheau. Un bon moment de détente assuré !

La pièce : “Simone et Gustave ont ouvert des chambres d’hôtes dans leur ferme afin de proposer des séjours découverte mais surtout pour arrondir les fins de mois. C’est le jour des arrivées: trois locataires sont attendus: Benoît et Nathan, gais dans tous les sens du terme, et Caroline, une adepte du spiritisme. Aimée, la mère de Simone, dotée d’un fichu caractère et d’une hygiène douteuse, voit d’un très mauvais oeil cette invasion de citadins dans son intimité. Immersion en campagne profonde où les surprises et les intrigues vont se succéder et tout ceci sous le regard de Martine, l’ouvrière agricole qui ne loupe pas une occasion de faire des gaffes au grand désarroi de ses patrons.”

Une comédie au départ rapide, sans répliques inutiles, qui permet aux spectateurs d’être très vite dans l’action. Les nombreuses situations comiques créées par des personnages haut en couleurs vont ravir un très large public.

Déjà présentée à Lunay les 30 novembre et 1er décembre, venez découvrir cette pièce :

samedi 7 décembre à 20h30 à Savigny-sur-Braye,

dimanche 8 décembre à 14h30 à Montoire-sur-le-Loir,

samedi 14 décembre à 20h30 à Epuisay,

dimanche 15 décembre à 14h30 à Selommes,

samedi 11 janvier à 20h30 à Pezou,

dimanche 12 janvier à 14h30 à Cormenon.

Prix des places : 8,50€, – 12 ans 4€. Tarifs préférentiels pour les personnes en situation de handicap.

Pas de réservation.

La troupe de la Musique municipale de Lunay sera heureuse de vous retrouver pour passer un bon moment de détente.