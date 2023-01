Fest deiz à Montoire !

Les embruns, l’air iodé, la lande et les menhirs s’invitent dans le Vendômois. Avec eux arrivent andro, gavotte, kost ar hoat, laridés et autres danses bretonnes…

AMILIZ et AROUN, deux excellents groupes de musique bretonne accostent à Montoire pour un bal breton qui fera date. Entrez dans la danse… Danse collective ou en couple, typiquement bretonne ou d’ailleurs….

Que vous soyez novice ou danseur-se confirmé-e, participer à un fest-deiz est une expérience unique pour se mêler aux danseurs, s’amuser et se dégourdir les jambes dans une chaude ambiance … !

Les musiciens d’Amiliz et d’Aroun animent les bals en Bretagne et ailleurs depuis de nombreuses années. Les deux groupes proposent une musique enlevée, dynamique emmenée par différents instruments : accordéon, biniou, guitare, bombarde, guitare, basse, et aussi chant…

« Nous avons dansé avec eux aux Musicalies en Sologne puis lors de la Folk rencontre de Villiers. Ils nous ont séduits par la qualité et le caractère de leur musique, l’ambiance festive qu’ils impulsent : on est vraiment en Bretagne ! Quelle pêche ! C’est un vrai plaisir de danser !» nous disent les bénévoles de L’Arentèle.

« Tout le monde peut venir : on peut apprendre en regardant les pieds et les bras de ceux qui mènent la danse…..et se laisser emporter … On peut aussi venir écouter et profiter de la bonne ambiance de ce fest deiz. »

Rendez-vous dimanche 29 janvier, 14H30, à la Salle des fêtes de Montoire-sur-le-Loir, avec AMILIZ et AROUN pour un bal breton dont on se souviendra !