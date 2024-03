Festival Brut, 2e édition

Du 28 mars au 7 avril, le «Festival Brut» revient pour une nouvelle série de spectacles vivants pas comme les autres, un festival de théâtre évidemment mais pas seulement…

«Le festival Brut veut défendre la création dans les arts vivants. Donner la possibilité au plus grand nombre d’accéder à un théâtre contemporain. Prendre des risques, oser, éveiller la curiosité, ébranler les certitudes, susciter le doute…» s’amuse Flavien Denis, acteur et auteur de la compagnie «Théâtre Brut» de Vendôme, véritable cheville ouvrière du festival. Et, cette année, en plus des pièces de théâtre tout le long du festival, vous pourrez trouver, entre autres, une carte blanche laissée à la Compagnie Marie Lenfant pour une pièce chorégraphique, spectacle vivant où un univers radical se développe tout en gestuelle et qui interroge l’influence des mots dans nos constructions personnelles et sociales.

C’est bien un univers décalé que propose le Festival Brut, un univers où tout est possible, où la découverte vous amuse et vous pousse parfois sous un air bon enfant, à vous interroger profondément. Comme lors de la soirée de clôture au Théâtre de l’Aparté avec l’une des pièces présentée, «Ordinaire», performance créée par la compagnie Théâtre Brut en partenariat avec l’association Femmes Solidaires 41 qui laissera au spectateur la liberté d’interprétation d’une forme abstraite de jeu.

Cette année, le festival tient à s’ouvrir au public le plus large possible en pratiquant un prix d’entrée libre et met donc un point d’honneur à ouvrir grand les portes d’un théâtre original et de pratiques artistiques inhabituelles au plus grand nombre» concluait Flavien Denis.