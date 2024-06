Festival de Théâtre O Fil du Loir

Deuxième saison d’«O Fil du Loir» sous le parrainage d’Alexandra Lamy, marraine de l’édition 2024, le festival de théâtre a déjà pris le haut de l’affiche dans le Vendômois. Dans le lieu magique de la Possonnière à Couture-sur-Loir, les six représentations des 7, 8 et 9 juin sont toutes de choix, variées et exigeantes, les meilleures créations 2023 d’Avignon et de Paris.

Créée en 2023 par une bande d’amis, l’association « O Fil du Loir » souhaite joindre la culture au patrimoine dans des lieux emblématiques du Vendômois.

Beaucoup de membres sont issus du milieu artistique et, par leur réseau, font bénéficier le festival de spectacles joués sur les plus grandes scènes.

«Nous nous déplaçons chaque année au Festival d’Avignon ou sur des scènes parisiennes pour trouver les spectacles. Cette année, nous avons privilégié des compagnies parisiennes comme pour la comédie musicale samedi soir, «Jonasz au grenier» qui vient d’avoir trois nominations dont celle du meilleur spectacle musical» détaille Mo Proville, présidente de l’association et costumière de métier pour le cinéma et le théâtre.

«O Fil du Loir» est un festival artistique mais avec une éthique importante, durable et solidaire. En effet, une partie du bénéfice de l’événement est reversée à l’association Telmah qui agit pour promouvoir le handisport en Loir-et-Cher. « Nous sommes tous très sensibilisés aux défis écologiques et sociaux. Nous avons à cœur de transmettre aux générations futures un environnement écologiquement vivable, socialement équitable et économiquement viable » poursuit Mo Proville. D’ailleurs, pour accéder aux deux spectacles par jour, l’un à 20h, l’autre à 22h, l’entrée est à 20€, un prix tout à fait raisonnable pour la qualité de ces pièces de théâtre professionnelles.

Pour cette deuxième édition, avec l’aide précieuse des bénévoles nombreux, la programmation éclectique d’ «O Fil du Loir» mêle théâtre classique et contemporain, jeunes talents et comédiens confirmés, troupes et seuls en scène, cartes blanches et impromptus de musique Renaissance.