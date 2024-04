Depuis 1997, le Festival de Vendôme vient rythmer le Vendômois et mobilise tous les membres de l’association Guitares au Gré du Loir pour offrir des moments forts aux spectateurs avec

une programmation exigeante.

«Une édition que l’on a souhaité joyeuse avec une ligne directrice autour de l’humour et de la joie de se retrouver. Nous avons tous besoin de rire, libérons nous à travers les artistes» explique la présidente de Guitares au Gré du Loir, Alison Morchipont, professeur de guitare à Vendôme. Le Festival de Vendôme, créé en 1997 par Cristobal Pazmino qui assurera les Masterclass Guitare cette année du 30 avril au 3 mai, se déroulera sur deux week-ends pour huit spectacles. Le Festival débutera par l’inauguration vendredi 3 mai par l’ensemble de Guitares au Gré du Loir à la chapelle Saint Jacques afin de présenter cet événement au public.

Puis, samedi 4 mai à 20h30, Stéphane Nogrette, Blésois d’origine, présentera «Au fil de ma guitare », un seul en scène où il raconte avec humour sa vie de guitariste. Cette même soirée, le festival accueillera également en 2e partie Sweet Mama, un groupe festif de musique à la fois tzigane, jazz et blues. Le lendemain, dimanche 5 mai, ce sera au tour des Superpickers, un groupe de quatre amis qui jouent ensemble après avoir fait leur carrière solo de guitaristes professionnels et ,en second spectacle, le duo de Vincent Dubois, guitariste, l’acteur qui joue le rôle de Maria dans le spectacle des Bodin’s et Didier Buisson, accordéoniste, une fusion qui matche tout en drôlerie. Le Festival de Vendôme continuera le week-end suivant avec le groupe Melkoni Project, un répertoire de reprises et de créations à leur sauce, et Nicolas Moro 4tet, programmé l’année dernière où l’association avait dû refuser du monde. Puis, dimanche 12 mai, Michel Leeb et les Brass Messengers viendront clôturer le festival. «Ça va être magique, Michel Leeb est un grand musicien et un chanteur hors-pair. Lui et l’orchestre réunissant piano, guitares, cuivres et percussions, viendront revisiter des tubes des années 60 et 70 en y ajoutant une bonne dose de swing et d’humour, à l’image du festival 2024» conclut l’heureuse présidente.