Festival des Heures Romantiques entre Loir et Loire

Cette année encore, l’Académie des Heures Romantiques entre Loir et Loire propose quatre concerts de prestige, dont trois en Vendômois, du 31 juillet au 7 août.

Dimanche 31 juillet, Château-Renault (37), Parc du Château, 18h (repli église) :

SYMPHONIE N°6 «PATHÉTIQUE» DE TCHAÏKOVSKI

avec le Quatuor Quatuor Æolina. Anthony Millet Thibaut Trosset Yohann Juhel Théo Ould

«Après l’aventure musicale sur la transcription fantastique de Berlioz (interprétée lors l’édition 2021 des Heures Romantiques à l’Eglise St-Genest de Lavardin en présence du Président du Conseil Départemental de Loir et Cher), il fallait retrouver un nouveau défi artistique à relever. Cette année nous vous présenterons la 6ème de Tchaikovsky, «la pathétique». Cette nouvelle transcription de Thibaut Trosset apportera une vision et écoute intimiste et grandiose propre à la musique de chambre et que les infinies possibilités de l’accordéon permettent !

Toujours dans l’envie de faire entendre la modernité de notre instrument, nous interprèterons en première partie de la symphonie la pièce «Calypso» de Manon Lepauvre spécialement écrite pour le quatuor d’accordéons.» [Anthony Millet, directeur artistique]

Mercredi 3 août, Lavardin, église St Genest, 20h.

«PLAYLIST» OU «LE CHANT DES POSSIBLES»

avec Ensemble Perspective : Mathilde Bobot, soprano, Geneviève Cirasse, mezzo-soprano, Sean Clayton , ténor, Mathieu Dubroca, baryton, Geoffroy Heurard, basse-baryton et directeur musical

L’Ensemble Perspectives, est un quintette vocal a cappella fondé par Geoffroy Heurard en 2011, explorant un vaste répertoire qui s’étend de la Renaissance, du Classique et de la création contemporaine au jazz, à la chanson, à la pop…

L’Ensemble est réuni autour de l’envie d’imaginer le concert dans un nouvel espace de perception, au-delà des clivages stylistiques et des sentiers battus où la musique perd parfois son fil d’Ariane.

Mettant des pièces en perspective, permettant à des œuvres de se rencontrer, ses programmes empruntent des trajectoires musicales originales. Perspectives s’attache à construire un son par la création de programmes mêlant la redécouverte d’oeuvres tombées dans l’oubli, des arrangements et des créations, écrits «sur-mesure». Perspectives travaille avec des arrangeurs et compositeurs de toutes tendances esthétiques, mondialement reconnus, qui ont écrit pour les plus grands groupes de lecture aléatoire reflète les derniers coups de cœur de Perspectives. Autant de thèmes et de mélodies qui tissent des liens entre musique classique et musique populaire.

Dimanche 7 août, Château-Renault (37), Parc du Château, 20h (repli église).

«PELERINAGE NOCTURNE CHEZ SCHUBERT»

avec Lieder et musique de Chambre de Franz Schubert. Octuor Men in Voice

Ténors : Nicolae Hategan, Johnny Esteban, Arnaud Vabois, Seoung Yeoung Moon

Barytons basses : Mark Pancek, Chae Wook Lim, Laurent Bourdeaux, Arnault Destrel

Pianiste : Géraldine Dutroncy, Direction Martina Batic, Marion Lebègue (mezzo soprano) invitée

Tout a commencé avec Udo Reinemann qui fut un éminent défenseur du répertoire de la musique de chambre romantique allemande, et un défenseur de l’émotion juste, à travers le mot, qu’il a toujours voulu intelligible et sensible. C’est tout naturellement de son enseignement qu’a jailli l’idée, dans l’esprit de l’un de ses élèves, Johnny Esteban, de reprendre le travail qu’il avait effectué avec les Solistes vocaux d’Utrecht dans les années 80. A l’occasion de certaines éditions de son festival des Heures Romantiques, Udo Reinemann avait déjà tenu à réunir des ensembles d’hommes pour interpréter une partie du répertoire qu’il avait à l’époque patiemment constitué pour les Solistes vocaux d’Utrecht, notamment les ensembles d’hommes de Schubert, de Dvorak ou de Schumann. C’est à ce moment qu’a germé l’idée de créer un ensemble travaillant sur le long terme. Mais il fallait connaître des musiciens capables de défendre ce répertoire très difficile et périlleux, capables de se réunir avec assez de régularité pour créer une véritable dynamique de groupe, car cela demande un travail considérable de précision, méticuleux et acharné.

Tous issus des grandes écoles de chant, ayant travaillé avec les plus grands chefs d’orchestre, en soliste ou en chœur (Radio France, Scala de Milan, Arts Florissants) cet ensemble présente la particularité de posséder un panel de voix toutes aussi distinctes et originales les unes des autres, et qui une fois réunies offrent une couleur d’une qualité inégalable pour un ensemble de ce genre, car tous y privilégient avant tout l’écoute et le respect de la musique. Autre objectif, celui de s’ouvrir à une musique moins classique, dans une démarche de cross over, plus légère, s’inspirant de grands titres populaires mais revisités de manière classique et de lui proposer une diversité de répertoires. Tout est possible et envisageable : c’est l’esprit de Men in Voice.

Résidence du 1er au 5 août.

« MASTERCLASS » avec Octuor Men In Voice.

Chef de choeur : Martina Batic.

Pianiste : Géraldine Dutroncy

Vous pourrez assister aux répétitions du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h, au centre Rencontre de Château-Renault (37) à à coté de la Tannerie.