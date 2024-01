Festival Graine de Lecteur

La Ligue de l’Enseignement et la CAF de Loir-et-Cher, organise du 27 janvier au 10 février la nouvelle édition de Graine de Lecteur avec comme thématique cette année : «Bêtes à poils / bêtes à plumes». Ce festival a pour objectif la promotion du livre auprès des jeunes enfants et de leurs parents en rappelant que la lecture est un grand moment de plaisir et de partage dès le plus jeune âge. De nombreuses animations sont programmées dans le Vendômois.

VENDÔME

Graine de Lecteur à Arts de Jeunes

Les 20 et 27 janvier de 14h à 18h à la Chapelle Saint Jacques

Ateliers créatifs autour des bêtesà poils et à plumes

Tartines de contes

5, 6, 7 et 9 février au Centre culturel pour les enfants de maternelles et de CP des écoles Jules Ferry et Anatole France et des centres de loisirs

Espace de contes et des lectures

Fête du livre, Samedi 3 février

– au Centre Social de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Expositions, ateliers, lectures, spectacles

– au Pôle Petite Enfance de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Histoires racontées et mises en scène, ateliers, spectacles, parcours motricité …

– à la Cabane à mots, 12 rue du XXe Chasseurs, de 10h à 11h15, sur inscription

Carnaval des animaux

Spectacle : le retour du Printemps

Vendredi 9 février à 17h30 (résa conseillée) au Centre culturel

Par la Cie Barda / Adaptation

du livre Sam & Pam de M. Willems et J.J. Muth

Atelier d’exploration sonore et musicale

Samedi 10 février de 10h à 11h15 (sur inscription) à La Cabane à mots, 12 rue du XXe Chasseurs

Carnaval des animaux

Cuisine en famille

Samedi 10 février de 9h à 13h30 au centre social (sur inscription au 02 54 89 46 20)

MONDOUBLEAU

Exposition : Plumes et Cie

Jusqu’au 14 février à la Médiathèque

Plumés ou poilus ?

Mercredi 31 janvier à 10h à la Médiathèque

Lectures thématiques (30mn)

Fabrication d’un nichoir

Mercredi 7 février de 15h à 17h30, gratuit, matériel fourni, durée 30mn. A la médiathèque. Avec Perche Nature

Observation des oiseaux

Mercredi 14 février de 15h à 17h30. Avec Perche Nature

Spectacle : le retour du Printemps

Samedi 10 février à 15h30 (résa conseillée) à la Maison Consigny, 4 rue St Denis

Par la Cie Barda / Adaptation du livre Sam & Pam de M. Willems et J.J. Muth

CORMENON

Salon Graine de Lecteur

Vendredi 2 février de 16h45 à 19h, à la salle des Fêtes. Avec la présence de Sylvain Diez, parrain de Graine de Lecteur 2024

Librairie d’un jour / Expositions /Spectacles à 18h : Les animaux joyeux (danse), battle musicale «Plusmes contre poils), Cormenon prend son envol (danse)