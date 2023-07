Festival Renaissance à la Possonnière

Oyez ! Oyez ! Réservez dès maintenant votre week-end du 13 au 16 juillet et venez vivre une immersion exceptionnelle dans l’univers de la Renaissance ! Musique, danses et échanges : une expérience complète et festive dans le manoir natal de Pierre de Ronsard.

Pour la première fois cette année, les Rendez-vous de la Possonnière, proposés annuellement par l’Association Pierre de Ronsard, seront présentés dans une dynamique festivalière, du jeudi 13 au dimanche 16 juillet. Dans le manoir embelli par le père du poète à son retour des guerres d’Italie, la programmation d’exception du festival musical plongera son public dans l’univers du Cinquecento et de la Renaissance à l’Italienne. Six concerts, y compris une création mondiale, seront donnés sur quatre journées, joués par l’ensemble phare de la musique renaissance et de jeunes artistes récemment distingués par la critique internationale.

Au service de cette dynamique, des temps d’échanges avec les publics familiaux sont proposés lors de deux visites guidées sur la langue de Ronsard et les sons du manoir, jeudi 13 et vendredi 14 juillet à 16h, et lors d’un atelier de pratique musicale et dansée, samedi 15 juillet à 15h.

Deux conférences-rencontres donneront des clés d’écoute pour les programmes. Samedi 15 juillet à 17h30, Florent Marie et Sébastien Wonner dialogueront ainsi autour de L’essor de la musique instrumentale en Italie au XVIe siècle. Le dimanche 16 juillet à 14h, c’est le professeur Jean-Luc Nardone (Université Toulouse II Jean Jaurès) qui introduira le spectacle avec la présentation Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel : Regards sur le monde.

L’Ensemble Ozio Regio, qui a remporté le Diapason d’or Découverte début 2023 pour son premier disque, propose Nova, musiques italiennes pour soprano jeudi 13 juillet à 20h30. L’Ensemble explore avec passion le siècle qui redécouvre que la Terre tourne autour d’une étoile avec des musiques allant de Monterverdi à Uccellini.

Le 14 juillet, innovation du festival, deux concerts seront donc présentés. Le premier est prévu à 20h30 : Il divino Cipriano da Rore par l’Ensemble Il Ballo. Leur travail sur le compositeur, considéré comme l’un des plus importants madrigalistes de son époque, a valu à Il Ballo l’attribution d’une Muse d’Or par le magazine Muse Baroque.

Le second concert du jour de la fête nationale, Terzi, un compositeur méconnu, à 22h30, sera consacré à Giovanni Antonio Terzi, le plus grand luthiste italien de la fin du XVIème siècle dont la renommée n’a pas traversé les siècles. Le luthiste Florent Marie, reconnu par Diapason comme un “interprète éloquent” du compositeur, lui a consacré son premier enregistrement solo afin de le faire redécouvrir.

Autre innovation 2023, c’est la vieille église d’Artins qui accueillera les deux concerts samedi 15 juillet, permettant ainsi à un public plus nombreux de venir écouter à 20h30, le célèbre Ensemble Clément Janequin. Les Janequin nous présenteront Fleurissons en chansons : chansons de la Renaissance et leur diminution au luth, un programme créé spécialement pour le festival, avec le luthiste Eric Bellocq en vedette. L’ensemble, que l’on ne présente plus, est l’un des premiers à s’être consacré aux musiques de la Renaissance sous la direction de Dominique Visse.

Pour le second concert du samedi, à 22h30, qui nous promet des moments d’intimité d’une grande intensité, il sera donné par un autre grand spécialiste de la musique Renaissance, le claveciniste Sébastien Wonner. Ce directeur du département de Musique Ancienne du Conservatoire Francis Poulenc de Tours proposera La peine de mon cœur, Andrea Gabrieli et Venise, un récital de musique vénitienne du XVIe siècle autour du compositeur Andrea Gabrieli, organiste de San Marco.

Le dernier concert, du théâtre en musique, sera présenté en première mondiale dimanche 16 juillet, à 16h30, dans la grange de la Possonnière. Léonard et Machiavel, la rencontre de deux génies, est une pièce théâtrale écrite pour l’Ensemble Enthéos, et inspirée par un ouvrage de Patrick Boucheron. Le spectacle comprend des textes de Machiavel et de la musique et des danses de l’époque. La musique, les grands spectacles et les arts seront bien entendu au centre des discussions entre les deux géants, mais d’autres sujets y prendront place qui nous étonneront sans doute plus ! L’équipe artistique est composée du comédien Raphaël Setty, des musiciens Benoît Damant, Barbara Kusa, Florent Marie, et Federico Yacubsohn, et de Jürgen Katzengruber pour les costumes et Frédéric Lère pour les décors.

Comme toujours, le plaisir se partagera autour d’un verre de l’amitié permettant des échanges entre les artistes et le public.