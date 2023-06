Festival Rocka’Vib au Quai des Arts, à Vibraye (72)

Après trois années d’interruption, le festival Rocka’Vib revient pour sa 13e édition, samedi 1er juillet. L’entrée est gratuite pour tous les festivaliers.

Programmation

ACT AGAIN (1ère partie)

C’est un trio sarthois, basse, batterie, guitare, qui reprend des standards de l’âge d’or du rock : (Bad Co, Clapton, Neil Young, Rory Gallagher, Rolling Stones, Free, ZZ Top, Black Sabath….)

Le groupe s’est formé en 2018 sous l’impulsion de Patrick Bourgoin alias Bobine le batteur (ex batteur de Witness), groupe grunge français des années 2000 du Mans) qui a retrouvé ainsi son premier guitariste et copain d’enfance Didier Turlier alias Tutu. Grégoire Le Hen alias Greg le bassiste-chanteur, qui sévissait en région parisienne, a rejoint le groupe depuis plusieurs années.

DIGRESK

Après les albums Alkemi en 2011, Rezistañs en 2013 et Kengred en 2017, 2020 sera l’année du lien pour le 4e album studio de Digresk.

Toujours avec l’envie d’aller vers l’autre, ce nouvel album est le résumé de ces 3 dernières années qui nous ont fait découvrir énormément de gens de divers horizons !

Al Liamm : c’est le nom de cet album qui signifie « le lien » en Breton !

Nous avons eu la chance de partager notre musique en Fest-Noz ou en Festival, nos nombreuses rencontres ont été une source d’inspiration pour cet album. Le Fest Noz est le plus beau lien que l’on puisse avoir ! Des gens de tous âges, de classes sociales différentes, qui sont là pour danser main dans la main sans se juger !

Plusieurs rencontres nous ont touchés particulièrement et nous ont donné l’inspiration pour composer. Par exemple, lors d’une rencontre avec des réfugiés dans un squat, qui a donné le morceau « Janawa » qui parle de la guerre en Syrie. Ou encore lors d’une discussion avec les amis de la ZAD de Notre Dame des Landes qui s’est traduite en un kas a barh qui relate la bataille d’ lsandlwana par les Zoulous ! Bataille perdue d’avance, car ils étaient en infériorité numérique, mais où leur persévérance a payé. Un résumé de toutes ces rencontres ! Le lien entre les peuples, un mélange d’idées, un métissage de couleurs musicales ! C’est dans cette idée que l’album « Al Liamm » est né.

LAURA COX (tête d’affiche)

Pionnière de la guitare sur internet, Laura Cox a ouvert la voie à beaucoup de jeunes guitaristes, et fait dorénavant partie des guitaristes incontournables en France.

Laura compte parmi les rares figures du net à avoir percé « sur le terrain » et mène ainsi une double carrière, prouvant que la vie de Youtubeuse et de « rocker on tour » peuvent cohabiter.

Les guitar heroes Slash, Mark Knopfler ou encore Joe Bonamassa lui ont fait découvrir l’intemporalité du rock, qu’elle a par la suite agrémenté de touches country et rock sudiste.

Ce mélange de genres a naturellement amené Laura à se passionner pour d’autres instruments, (banjo, lap steel, basse, etc.) qu’elle manie avec une spontanéité époustouflante sur scène comme dans ses vidéos Youtube. Ce bagage musical créé la richesse de cette multi-instrumentiste, qui ne se fixe aucune limite, lui permettant de se produire aussi bien dans des festivals jazz & blues que dans des festivals de musiques extrêmes.

En quelques années, elle s’est fait une place sur les plus grandes scènes d’Europe (Hellfest, Download Festival, Pol’ and Rock, etc.), partageant l’affiche avec des artistes de légende tels que les Guns n’Roses, les Foo Fighters, Jeff Beck ou encore Deep Purple.

A chacun de ses concerts, elle affirme un peu plus l’étendue de son Southern Hard Blues avec une classe et une simplicité déconcertantes.

Après deux albums sortis en 2017 et 2019 (Verycords/Warner), Laura Cox est de retour avec « Head Above Water », un album plus personnel, plus riche, et toujours bien ancré dans le rock.

Après « Burning Bright », un second album inspiré du thème du feu, la guitariste franco-anglaise est cette fois allée puiser son inspiration au bord de l’eau, donnant vie à 11 titres aussi imprévisibles et sauvages que l’océan. La trame rock comme signature sonore, Laura joue avec les textures et les ambiances, qu’elles soient instrumentales ou vocales.

Enregistré aux célèbres studios ICP à Bruxelles, et masterisé par le multi Grammy Awardisé Ted Jensen (The Eagles, The Rolling Stones, etc.), « Head Above Water » est un voyage qui n’attend plus que la scène pour prendre toute sa dimension.