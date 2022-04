Dernière ligne droite pour les plantations

Malgré un retour du froid depuis quelques jours, les plantations vont bon train au jardin. Les arbres et arbustes sont déjà mis en place et les bourses aux greffons se sont multipliées permettant aux néophytes de s’exercer à l’ancestrale pratique. Désormais, place aux fleurs qui égaieront les jardins des plus grands aux plus petits. Pépiniéristes et horticulteurs dispensent volontiers d’avisés conseils selon l’exposition, la taille et le budget de chacun. De quoi donner à son environnement des allures impressionnistes en veillant, tout de même, à économiser la précieuse ressource qu’est l’eau.

La 22e édition de «Courtanvaux Côté Jardin», fête des plantes de Bessé-sur-Braye, organisée par Bessé initiatives, se déroulera dans le parc du Château de Courtanvaux les 16 et 17 avril de 10h à 18h.

Cette fête animée par Jean-Luc Bouttier accueillera près de 60 exposants qui proposeront des fleurs et plantes de toutes sortes, orchidées, cactées, bonsaï, bougainvillées, rosiers, clématites, légumes anciens, arbres et arbustes…ainsi que produits de senteur, statues, poteries, apiculteur, meubles de jardin…

Lors de cette manifestation le Château de Courtanvaux ouvrira ses portes aux visites guidées en appliquant une réduction de 50% sur les prix des visites.



Animations gratuites :

conférence en mouvement par Jacques Tassin dont le thème est «Habiter la Terre des arbres»,

ateliers orchidées,

exposition avicole,

animations gratuites pour enfants.

Une tombola récompensera nos visiteurs, par tirages réguliers des billets d’entrée, les lots sont offerts par nos exposants.

Restauration sur place, entrée à la Fête des Plantes 3€ pour les plus de 15 ans.

Renseignements au 02.43.63.09.77

Le Petit Vendômois