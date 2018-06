Essertinages, le festival du partage

Le festival Essertinages revient cette année avec une partition, comme à l’habitude, riche et de grande qualité. Un mélange des genres musicaux, entre amateurs et professionnels, pour un temps de partage bercé par de la musique classique, du jazz en big band, mais frappé aussi du tempo rock. Une édition d’exception, à ne pas manquer.

Sixième édition, après un break l’année dernière, pour ce festival original. Associer des groupes de musique classique, musique du monde, rock et chorale locale, le festival Essertinages est toujours une belle surprise. Un subtil mélange des genres au grand bonheur des amateurs. Créé par Rémi Delangle, avec son épouse, il se tient dans leur fermette, au lieu-dit l’Essert, sur la commune de la Ville-aux-Clercs. Rémi Delangle est clarinettiste professionnel au sein de la Garde Républicaine. Et l’originalité du festival c’est que c’est un peu une fête de voisin, ouverte à tous. A la fois mettre en lumière la vie musicale des amateurs du village, sans occulter l’exigence artistique d’un festival. Pas de hasard si les amateurs se réjouissent à chaque édition de faire le bœuf avec les musiciens professionnels. C’est tout l’objet de la démarche de Rémi Delangle et c’est aussi ce qui rend Essertinages si particulier : des belles rencontre et le partage des expériences de chacun pour des bons moments musicaux de haut vol. Et même l’accès à la manifestation est en plein décalage : elle se joue au dé, à savoir de 1 à 6 euros selon votre bonne fortune. Volonté affichée d’installer une atmosphère sympathique, une ambiance particulière, conviviale et à échelle humaine. Cerise sur le gâteau, une restauration sur place à base de produits bio et locaux est à disposition. A tester obligatoirement pour cette 6e édition, car l’essayer, c’est l’adopter.

Vendredi 29 juin, 20h, au Relais de l’Essert

Tapez # + Jam Session : Un duo guitare/batterie qui puise ses influences du côté du rock 60’s/70’s. Une reprise ou deux du côté des Stooges ou Link Ray mais surtout des compos. Et apportez vos instruments pour une jam de folie après ça !

Samedi 30 juin, 18h, sous le hangar du festival

La Clique de la Ville-aux-Clercs et la chorale Ô les Chœurs nous feront la joie de partager la scène pour quelques morceaux avec les artistes invités.

Les Quat’ssons, un quatuor de 4 bassons français ou allemands pour un concert champêtre : Anne Muller, Blandine Delangle, Lucas Gioanni et Adrien Goldschmidt, étudiants au Conservatoire National Supérieur de Musique, amoureux de leur instrument, ont la la fougue de leur jeunesse pour vous faire (re)découvrir par le biais de styles variés, le son feutré, rond et boisé de leur basson.

Le Trio Skazat (« dire, raconter » en russe) est composé d’Héléna Maniakis (chant et guitare, Branislav Zdravkovic (chant et tamburac) et Dario Ivkovic (accordéon). Il chante une musique qui souffle le chaud des paysages méditerranéens sur le froid des plaines de Mandchourie, mais aussi l’amour qui est au centre de chaque chanson. La chanteuse raconte en quelques mots, l’amour avec légèreté et humour.

Jack Titley & The Bizness, un big band sans civre, dédié à la mélancolie autant qu’au dancefloor. Esprit pop-retro, textes décadents et contradictoires, comiques et cosmiques, c’est une addiction à la déca-danse.

Du 29 au 30 juin,

festival Essertinages 6e édition,

au hameau de l’Essert, à La Ville-aux-Clercs

www.facebook.com/Essertinages

Alexandre Fleury