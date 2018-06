Nom de Zeus Marty !

C’est reparti pour un week-end de folie autour de la mythique marque Volkswagen, un meeting pour replonger dans les années 1950, 60 et 70 et qui devrait rassembler près de 500 véhicules avec le » Local VW41 «

En 2016, une bande d’amis et de passionnés de vieilles mécaniques allemandes se sont réunis pour créer leur association « Local VW41 » afin de partager leur passion autour de la marque Volkswagen. A Montoire-sur-le-Loir, dans leur local au look vintage et au milieu des Coccinelles, Vans, Combis et autres dérivés, ces amateurs enthousiastes ont pu concocter un bouillant programme avec comme fil conducteur «Retour vers le futur» ou plutôt retour vers le meeting VW La Rochette, épisode 2. Les membres de l‘association se sont amusés à reproduire et conc+evoir des décors autour de la célèbre série filmographique. Une Coccinelle a même été retravaillée pour se transformer en DeLorean DMC-12, la mythique voiture du film de Robert Zemeckis, avec ses portières si particulières qui s’ouvrent en papillon !

Il y a deux ans, le premier rassemblement avait accueilli plus de 200 véhicules de la France entière, tous plus beaux les uns que les autres. Et les organisateurs invitent les Vendômois à venir admirer ces belles voitures, restaurées avec soins, et à se promener au milieu de ce musée, parfois à ciel ouvert. Certains y verront un retour vers leur enfance, d’autres un brin de nostalgie, car la forme harmonieuse de la «Cox» est encore dans toutes les mémoires. Les visiteurs pourront également participer à une tombola bien particulière. En effet, pour 2 euros le ticket, vous pourrez gagner au tirage au sort un combi Volkswagen Tranporter T3, roulant et dans «son jus» comme le dirait ses passionnés. En 2016, déjà, une «Cox» avait été mise en jeu et remportée par un Vendômois. Un week-end pour revenir, juste un instant, vers ce passé si proche et si loin en même temps. Un amour de coccinelle que nous avons tous.

