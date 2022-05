P’tit Louis Laplanche se prépare à la fête

En septembre prochain, P’tit Louis Laplanche, à la fois l’association et le groupe musical, fêtera ses trente ans à Villiers-sur-Loir avec «La Folk Rencontre» où plus de cinquante groupes musicaux de toute la France se réuniront le temps d’un week-end pour célébrer l’événement.

Créée au début des années 90, l’association P’tit Louis Laplanche n’a jamais été à court d’idées en plus de trente ans d’existence pour promouvoir la chanson traditionnelle vivante dans la convivialité et d’échanges musicaux. «Voilà déjà 19 ans que je préside P’tit Louis Laplanche qui allie traditions, joie et bonne humeur. Notre vocation est bien de faire oublier le quotidien aux spectateurs qui deviennent acteurs en participant à nos chants et à différentes danses folk» souligne Christiane Leguy, présidente de l’association.

Le nom de P’tit Louis Laplanche vient du Québec, petite marionnette de bois en forme de bonhomme gigueux qui danse sur une planchette. Le groupe musical, composé de 12 à 16 membres, y joue des chansons de marins ou de mal mariés, chansons à la gloire du vin et de l’amour, de nombreuses «chansons à répondre» qui permettent toujours au public de reprendre en cœur les airs du groupe et de danser. Le 22 mai, à l’occasion d’un apéro-musical à Villiers, on pourra les écouter lors de la présentation de leur futur anniversaire. «La musique de P’tit Louis Laplanche n’est pas une musique de concert, c’est avant tout une musique à vivre et à partager» conclut Francis Charrier, musicien et membre actif de l’association.

22 mai- Place Fortier à Villiers-sur-Loir

apéro musical de P’tit Louis Laplanche

Le Petit Vendômois