Rendez-Vous dans les Jardins du Vendômois



Le premier week-end de juin, les associations Trôo tourisme, Amis de Lavardin et Château de Vendôme se rassemblent pour promouvoir ensemble leurs animations dans le cadre de l’évènement national «Les Rendez-vous aux Jardins»

En effet, pour créer une vraie dynamique, ces associations ont toute une histoire et des lieux uniques avec un patrimoine riche en lien avec une nature commune bien présente sur tous les sites. Aujourd’hui, trois associations, demain, sûrement bien d’autres se rapprocheront pour créer un échange indispensable à l’échelle du territoire, rendre plus visibles leurs actions et capter un nouveau public.

Instants Ô jardin par l’association Château de Vendôme

Samedi 4 juin dans le parc du château de Vendôme

14h30 : Visite commentée du parc du château par Hugues Aufranc, ingénieur paysagiste pour la commune de Vendôme et Valérie Coiffard, animatrice du patrimoine ville d’art et d’histoire à la ville de Vendôme.

15h30-17h30 : Dégustation de produits à base de plantes, stand sur le rôle essentiel des abeilles, dégustation de miel, exposition sur l’eau de l’entreprise Suez, présentation de l’entreprise Epigée et son système d’assainissement écologique, point d’explication du projet de fouilles archéologiques en attente d’accord par la DRAC

17h30 : Conférence sur l’impact du réchauffement climatique sur nos jardins par Michel Audouy, architecte paysagiste, enseignant à l’ENSP de Versailles

20h30 : apéro-spectacle « Humour champêtre et poésie de jardin » avec Aladin Reibel (comédien-sommelier) et Catherine Salviat (sociétaire honoraire de la Comédie Française). La nature, vue et lue sur tous les tons et sous toutes les formes, un spectacle à savourer verre de vin à la main et produits locaux à la bouche. Réservations obligatoires : 20€ par personne, réservations au 06 75 16 45 35

22h30 : Mise en lumière du parc du château à la bougie et aux projecteurs Led, projection en mapping-vidéo d’images figuratives et contemporaines sur la vibration de la nature (Xavier Ameller réalisateur et Luc Béril producteur), concert de guitare par le duo De Costa a Costa accompagné par Emma Milan, chanteuse argentine, projection de film d’archive du château



«Côté Nature» par l’association Trôo Tourisme

Samedi 4 et dimanche 5 juin

14h30 : Vous connaissez peut-être déjà la partie historique et patrimoniale du village, venez découvrir le côté naturel du cœur de cette magnifique cité et ses alentours -visite commentée inédite – rendez-vous à la Collégiale Saint Martin à Trôo – 7€ par personne – réservation conseillée au 07 86 73 58 38



« Lavardin en fête » par l’association

Les Amis de Lavardin

Samedi 4 juin

14h-18h : dans le centre bourg et Les Vallées, ouverture gratuite des jardins et potagers des habitants avec exposition de bijoux, céramiques, étoffes, peintures, sculptures, photos et parterres de brocante. Rdv à la buvette (devant le foyer, ancienne école) pour récupérer un plan pour vous guider

18h30 : Concert jazz du groupe « Swingin roots » – concert au chapeau

Toute la journée (12h-22h) buvette, petite restauration et dégustation de vins locaux devant l’ancienne école : Concours de dessins réalisés par les enfants avec le tirage au sort des œuvres à 18h pour des cadeaux à gagner !

