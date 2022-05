Une «Choupette» dans ma musette

Les 25 et 26 juin, après deux ans d’abstinence pour cause de Covid, l’association Local 41 remet le couvert pour le meeting VW-La Rochette. Cerise sur le capot, cette année, une Choupette est à gagner. Florent Berthommier, le président de l’association, nous explique tout.

Quel est l’objectif de ce rassemblement ?

C’est une rencontre de passionnés qui visent d’abord à exposer des véhicules d’exception. Le Combi échelle « électricien », des Cox revisitées, des centaines de voitures et de vans à découvrir sur un lieu unique. Le public s’émerveille devant ces véhicules qui portent un capital sympathie et la nostalgie d’une certaine époque.

Compliqué en termes d’organisation ?

Nous faisons tout nous-mêmes et tous les corps de métier sont représentés. Nous avons près d’une centaine d’adhérents au sein de l’association, cela nous permet d’assurer la confection des tee-shirts, d’assurer le bar ou la restauration, le montage des différents stands. Nous avons aussi le soutien de la municipalité, en particulier du maire de Thoré-la-Rochette.

Qu’est-ce qu’on fait pendant ces deux journées ?

On chine sur les magasins de fringues vintage, on se régale à l’espace barbecue, nous prévoyons d’ailleurs une tonne de frites côté restauration. Il y a également des jeux d’enfants, un speaker pour animer et informer et, surtout, on déambule de voitures en voitures dans une ambiance chaleureuse.

Le point d’orgue du meeting ?

Cette année, les bénévoles se sont attachés à la restauration de la mythique Choupette, celle qui figurait dans « Un amour de Coccinelle », le film de Walt Disney sorti en 1968. Pour ce faire, rien de plus simple, un ticket de tombola à deux euros et vous repartez avec le dossard 53, celui qui figure sur la voiture. D’une valeur de 12000 euros, elle est magnifique et particulièrement bien restaurée. A vous de jouer !

Propos recueillis par JMV

Jean-Michel Véry