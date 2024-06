Fête de la musique avant l’heure à Villetrun

Après le succès remporté en 2023, avec plus de 300 participants, le comité des fêtes de Villetrun lance sa 2ᵉ édition de la Fête de la Musique !

Cette année, la soirée sera animée par un groupe bien connu du Vendômois : les Daqson ! Au programme : de nombreuses reprises PopRock, dont celles des célèbres groupes Police, Rolling Stones, Téléphone, Nirvana, ZZ Top et Maneskin. Un registre qui ira des années 60 à nos jours, pour plaire à tous.

Pour se restaurer, vous pourrez compter sur la présence de food trucks qui serviront burgers et pizzas artisanales.

L’équipe du comité des fêtes tiendra également une buvette et proposera de délicieux gâteaux et crêpes.

Rendez-vous vendredi 7 juin, dès 19h, place de l’Église, pour une soirée conviviale, festive, et dansante !

Entrée gratuite pour tous.