Après trois éditions marquées par la pandémie, la fête de la musique reprend sa place pour marquer le début de la saison estivale. Partout, musiciens amateurs et professionnels donneront de la voix ou feront résonner celle de leurs instruments. Tous comptent fermement sur la présence nombreuse des spectateurs qui feront partie intégrante du spectacle pluriel, dansant, chantant et applaudissant, heureux de cette reprise de la fête d’ampleur nationale. En Vendômois, le programme est plus qu’alléchant et promet une belle soirée voire une belle nuit, le 21 juin et, parfois, au-delà.

Lieux d’animations à Vendôme le mercredi 21 juin

Café de la Ville : Groupe Guido (pop rock) de 18h à 23h

Central Bar : programmation en fin d’après-midi et DJ en soirée

La Comédie : Groupe “Les Bons Tuyaux” (Rock années 60/70) à partir de 19h30

L’Alkazar : Daqson de 19h à 22h et DJ Seb à partir de 22h

Le Moris et Mac N Cheese : programmation Jazz/Blues

Le Moulin du Loir : Groupe “DJ Rock ans Friends”, nom de la soirée “Remember by DJ Rock” (années 90/2000), de 18h à minuit

Ô Bar à vin : Groupe “Marie et Balthazar” de 19h à 23h

Devant Floralia (Rue Guesnault) : Groupe Orange Blues, Variété française et internationale par la troupe Orange blues, dirigée par Maiana Rosier de 20h30 à 22h.

Dans la Cour du cloître :Association” Bellydanse – Vendôme”, démonstration de danse orientale (19h)

Dans le centre-ville : Déambulation de Tambores Social Club, Association de percussions afro-brésiliennes (18h30 – 22h)

Liste non exhaustive, établie selon les informations communiquées à la date de parution

Animations en Vendômois autour de la fête de la musique